Busti: “Voy poner toda mi fuerza para que se produzca la renovación generacional que necesita el peronismo”

El ex gobernador Jorge Busti, los diputados provinciales Daniel Koch y Gustavo Zavallo estuvieron presentes en el encuentro de la juventud del FEF, en una jornada de reflexión y debate; estuvieron presentes además el titular del sindicato de la Madera, Andrés Ramón Torres; el joven dirigente sindical Pablo Ayala y el concejal concordiense, Daniel Cedro.

Luego de la bienvenida de rigor realizada por Ceferino Llama, Santiago Almirón y Esteban Rebord, referentes juveniles del departamento Colón, se abrió el espacio para la reflexión y el debate sobre las realidades locales y la marcha del gobierno nacional en materia económica y social. Entre los presentes estuvo el ex diputado provincial, Rubén Adami.

El apoderado legal del FEF, Nicolás Parera Deniz, recordó “el protagonismo central que han tenido los jóvenes desde la conformación del partido hasta la actualidad” e informó sobre los avances que se han logrado con el Partido Justicialista para la integración de un frente electoral en las próximas elecciones legislativas.

Por su parte, el presidente del FEF, Claudio Ava Aispuru y el referente juvenil de Paraná, Juan Francisco Coniglio, destacaron que “desde la juventud no podemos permanecer indiferentes ni quedarnos quietos frente al aumento de la desocupación, la pobreza y el sufrimiento del pueblo que se experimenta día a día”. En ese sentido, coincidieron en la necesidad de “seguir con la construcción de una alternativa electoral, profundizando las coincidencias entre los peronistas, que le haga frente al gran riesgo que significa que continúe gobernando el macrismo”.

A su turno, el diputado provincial Gustavo Zavallo, recordó que “fue durante una de las gestiones de Jorge Busti que se creó un instituto modelo que es único en el país para ayudar a los estudiantes como es el Instituto Autárquico Becario Provincial.

Zavallo destacó la trascendencia de la tercera movilización nacional contra la violencia de género, que se realiza en distintos puntos del país, exigiendo medidas urgentes contra la violencia de género y a favor de la igualdad de derechos.

Al cerrar el encuentro, el e xgobernador Jorge Busti felicitó a los jóvenes “por estar un sábado temprano intercambiando ideas, debatiendo, capacitándose y formulando propuestas para resolver los problemas que tenemos en cada barrio y en cada pueblo entrerriano”.

Asimismo los instó “a tomar siempre como bandera y guía la rebeldía y la obra inigualable de Eva Perón, que vivió solamente 33 años y dejó una huella que permanece imborrable en el corazón de los más humildes”.

“Respeto a todos los compañeros, inclusive a aquellos con quienes hemos tenido posiciones encontradas, porque no considero que aquel que piensa distinto sea mi enemigo. Mientras no exista el pensamiento único y haya posibilidad de disenso, vamos a levantar nuevamente las banderas del peronismo como opción democrática, republicana y plural”, aseguró el ex mandatario en su mensaje a los jóvenes.

Por último, aseguró: “Con la polenta que tengo para seguir adelante, les aseguro que voy a poner toda mi fuerza para que se produzca la renovación generacional que necesita el peronismo”.

También hicieron uso de la palabra el diputado provincial Daniel Koch; el secretario del sindicato de Petroleros, Pablo Ayala y el concejal concordiense, Daniel Cedro.