Bomberos festejaron su día en Basso

Con motivo de celebrarse el “Día del Bombero Voluntario”, en conmemoración a la fundación del Primer Cuartel de Bomberos de la República Argentina, creado en el barrio porteño de La Boca, todos los Cuarteles tuvieron su jornada de festejo.

Esto fue lo que sucedió en la ciudad de Basavilbaso, para lo cual los integrantes del Cuerpo Activo de la Asociación expusieron en el predio de Avenida Presidente Perón y Podestá, los elementos con los que trabajan.

Tal como lo informó Dario Tovani en su visita a FM RIEL- los Bomberos “sacaron el Cuartel a la calle” para compartir con la comunidad todo lo que felizmente se logró en los últimos años.

Desde temprano niños de diferentes establecimientos educativos, instituciones y vecinos en general, participan del particular festejo del Cuerpo Activo de la ABVB quienes además brindaron charlas informativas y -especialmente para los chicos- sirvieron rico chocolate caliente.

Los Bomberos se juegan la vida en incendios forestales, domésticos, en accidentes viales y en otros siniestros, y no cobran por hacerlo. Trabajan a cualquier hora, a veces durante varios días seguidos sin descansar. Y aunque cueste creer hay algunos empleadores no les permiten acudir al llamado que los convoca, y si lo hacen, si llegan a irse, les descuentan el día no trabajado, cuando la Ley claramente lo prohíbe.

En Basavilbaso los Bomberos son mayormente personas jóvenes, que acuden a donde sea que los necesita, y pueden convertirse en la diferencia entre la vida y la muerte. Así es que se pudo apreciar que el reconocimiento de los vecinos, de la gente común y muy especialmente de los niños que los miran y tratan cómo héroes.