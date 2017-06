Atlético Uruguay vende su ex sede social

Tal cual se había pactado en la última Asamblea Extraordinaria, se llevó a cabo una nueva para que sean los verdaderos dueños del club, los socios, los encargados de elegir en este histórico momento que con seguridad será un antes y después para nuestro querido club.

La subcomisión creada para desarrollar la venta y el proyecto general fue quien expuso antes los socios las cuatro propuestas de compra presentadas. Dos de las mismas, fueron marcadamente superior al resto en todo sentido y la elegida por la misma subcomisión para poner a votación fue la propuesta del grupo Naldo Lombardi. La votación resultó a favor de dicho comprador por total unanimidad, 54 a 0. La propuesta alcanza un valor de US$1.100.000, sumado a 3 años de publicidad. Ésta supera por una amplia diferencia el valor de referencia que tuvo en cuenta la subcomisión. La fórmula que permitió obtener dicho valor que permitiese saber que oferta contaba con las condiciones necesarias, se realizó de dos maneras: la primera de ella fue con un método de determinación técnica del valor del inmueble que tiene en cuenta antigüedad y estado. Fue el mismo Ingeniero y miembro de la subcomisión, Martín Eduardo Herlax, quien expuso sobre el tema resaltando que este coeficiente obtenido es puramente técnico y no tiene en cuenta el valor simbólico del terreno. Así todo, este primer valor resultó ser de US$ 881.000. Para cumplimentar dicho informe técnico se realizó otro tipo de tasación teniendo en cuenta valores comerciales de la zona. Esta permitió una apreciación aproximada del valor del metro cuadrado de la zona en US$1450. Teniendo en cuenta los casi 630 m² totalmente cubiertos con los que cuenta el salón de calle 25 de Mayo, se conoció un producto cuyo resultado fueron un valor comercial de referencia de US$ 913.000. Fue este valor, el que llevó a descartar una de las cuatro propuestas que no alcanzaba con este requisito.

Para concluir, el propio presidente del club fue quien tomó la palabra para agradecer la labor de la subcomisión y hacer un llamado a todos a sumarse al gran sueño decano: “Necesitamos de todos los socios, su presencia y colaboración es clave, esto es un hecho histórico por el cual queremos escuchar ideas para mejorar”. Agregó “Queremos hacer un proceso ordenado y sobre todo planificado para no dar pasos en falso. Esto nos lleva a pensar el inicio de la obra para comienzos del año 2018, pero ya la repercusión es enorme, hasta colegios preguntaron para firmar convenios con el club que permitan tener a sus chicos en nuestras piletas”.

Para finalizar se expusieron los pequeños comienzos de la obra como el traslado de la cancha auxiliar que ya cuenta con el sistema de iluminación y se piensa en el trabajo en portones, ingresos, boleterias y cantinas. También el trabajo comenzó en los nuevos terrenos al este con las gestiones en el municipio para la limpieza del espacio.

Sin dudas, se viene una etapa de grandes cambios para el decano, un largo y duro camino que deberemos afrontar entre todos pero siempre teniendo como meta el crecimiento tanto del club como del lugar donde vivimos.