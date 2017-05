Vuelve la Liga Regional de vóley

Este próximo domingo 7 de mayo se pone en marcha la Liga Regional del Rio Uruguay masculina de Primera División en Concepción del Uruguay. En esta edición 2017 serán diez los equipos que competirán a lo largo de 6 fechas de fase regular, entre los participantes Almafuerte, Rivadavia y el C.E.F Nº 3 serán los representantes del voleibol local.

Una nueva edición de la Liga Regional de Voley masculino comienza este próximo domingo 7 de Mayo, tras la aprobación por parte de los delegados acerca de la inclusión de las nuevas instituciones que formarán parte del campeonato y de la modalidad de competencia para este 2017, la primera fecha de Torneo se jugará en la Histórica en los estadios de Almafuerte y Rivadavia.

Para esta temporada la Liga estará conformada por 10 equipos de distintos puntos de la costa del Río Uruguay, los cuales competirán a lo largo de seis fechas de fase clasificatoria para definirla con una serie de play-off que decida al campeón del certamen.

Los equipos que estarán presentes en esta edición son: Centro Pelotaris (Paysandú), Club La Armonía (Colón), Asociación Concordiense de Voley, C.E.F Nº 4 (Concordia), Club Almafuerte ( C. del Uruguay), Club Rivadavia (C. del Uruguay), Esc. Mun San Salvador, C.E.F Nº 3 (C. del Uruguay), Esc. Mun de Voley de Ubajay y Club Social, Deportivo y Cultural Sirio Libanes (Gualeguaychú).

En cuanto a esta primera fecha, se han definido dos zonas de juego una en el estadio del Barrio Los Tanques y la otra en el Miguel Gregori. En Almafuerte el local deberá enfrentarse a Centro Pelotaris de Paysandú, a la Asociación Concordiense y a La Armonía de Colón. En Rivadavia en tanto el equipo del C.E.F Nº 3 de nuestra ciudad, San Salvador y el Sirio Libanes de Gualeguaychú acompañarán al Tricolor del Barrio Santa Teresita por la zona 2. Los representativos del C.E.F Nº 4 de Concordia y la Escuela Municipal de Ubajay estarán ausente en esta primera cita y se estarían sumando en la segunda fecha a disputarse los primeros días de Junio con sede aún por definir.

Este próximo viernes se darán a conocer el orden y los horarios de los partidos, pero se adelantó que el comienzo de la jornada será a las 9:30 hs con entrada libre y gratuita con servicio de cantina en ambas sedes.

Liga Uruguayense de Clubes Femenina y Masculina: La semana próxima serán las reuniones para organizar la Temporada 2017

La Comisión Organizadora de la Liga Uruguayense de Voley Femenina y Masculina acordó que la semana próxima, se estará llevando a cabo la reunión de delegados de los clubes que participen en este nuevo año de la competencia de orden local y que tan buena repercusión tuvo el pasado 2016.

En breve se informarán día y hora de la reunión correspondiente a cada rama, de manera de dejar conformado al cuerpo de delegados y/o representantes de cada Institución que trabaje en la planificación de la competencia para este 2017. Se estima que a fines del corriente mes de mayo se esté en condiciones de dar comienzo con la primera fecha tanto para la rama femenina como para la masculina.