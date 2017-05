Uruguayense bate un record que se mantuvo 88 años

Florencia y aquel record que resistió por 88 años: la historia de un talento mágico que ahora te hace soñar:

Florencia Mazzarello tiene 17 años y estudia en Verrès. Ama las materias de Humanidades y los libros de Harry Potter. Ha mejorado el registro de Vittorina Vivenza en el lanzamiento del disco de estudiantes que resistió desde 1929.

Lo siente ir (al disco) a continuación como si su mano no lo mantiene más, pero es el latigazo final el instante que fuera indicando por la magia del talento.

Paolo Challancin, ex atletismo “azzurro” (italiano) triple plusmarquista, entrenador de atletismo de Pont Donnas dice de Florencia Mazzarello: «Ella tiene ese golpe final que da al disco». Florencia va para 17 años y en Torino lanzó el disco a 36 metros y 52 centímetros. Medida que el nuevo Primado de los estudiantes del Valle de Aosta: el registro resistido por 88 años cuando en 1929 Vittorina Vivenza hizo planear el disco en un prado a 35 metros y 38 centímetros de sus pies. “Esperamos que será que un buen presagio dice Challancin. Vittorina fue a los Juegos Olímpicos”.

Florencia, nacida en Argentina, en la ciudad de Concepción del Uruguay de casi 74 mil habitantes, sobre el río que forma el límite entre Argentina y Uruguay, vive en Pont Saint Martin con padre, madre, un hermano más joven (y una hermana menor). Tenía cuatro años cuando llegó en Valle de Aosta. “Recuerdo aquel viaje y cada año volvemos a ver a los abuelos, tíos y primos en Argentina», dice. Ayer por la tarde fue al Crestella (Campo de entrenamiento, muy cerca de su casa) para los entrenamientos. Dice: «todos sorprendidos por ese lanzamiento. Yo también. Qué bueno. La semana antes había lanzado a 34.88».

Dentro de dos domingos estará en Bressanone, (Francia) en un encuentro internacional. Mediremos con los estudiantes mejores de Italia, también de Alemania, Austria y Eslovenia y Suiza. “Vamos a ver lo que yo haré,” dice esta chica que sabe cómo tener los pies en la tierra y en primer lugar piensa en estudiar: “estoy en 3° año del Liceo Lingüístico. Me gusta, quiero estudiar”. Altas calificaciones, una pasión por las materias humanísticas, de lenguas a la historia, del arte a la filosofía. Mantiene por sí mismo las fantasías, con inteligencia y se sumerge en las páginas de Harry Potter. ¿Los sueños? Cautelosa: “Espero poder seguir”.

El disco trajo suerte a Vittorina Vivenza a registrar el record valdostano a los 17 años, la edad de hoy de Florencia, un año más tarde ganó (Vittorina) la medalla de bronce en el Campeonato Mundial en Praga. Pero solamente a los 16 años, en 1928, formó parte de la final 4 x 100 azzurra (Italiana) de los Juegos Olímpicos de Amsterdam. Pero amor detuvo su marcha en atletismo. Contrajo matrimonio con el Ingeniero Egisippo Devotti y no participó en los Juegos Olímpicos en 1932 en Los Ángeles. Tuvo 9 hijos y murió en 2007 a los 94 años. Florencia también ha comenzado con el disco pero con voleibol. “Mi gran pasión. Pero entrenar en dos deportes no pude y elegí atletismo. Pero no me pierdo un partido de voleibol en Televisión.”

Hay un objetivo importante a mediados de junio, en Rieti, el campeonato italiano. Challancin dice: “nuestro objetivo es ir a la final. Sería un buen resultado. Florencia también participa en lanzamiento de bala, pero su especialidad es el disco”. La carrera no es su juego fuerte y esto difiere de Vittorina. Pero en sus entrenamientos no falta. «Cuarenta metros a velocidad, con continuos disparos, Él dice: “Pero ¿por qué propiamente el disco?. Él se ríe: «No sé. He probado a otros estudiantes, me gustó”. Su profesor de educación física Rudi Balbiano y Challancin que la vieron lanzar han señalado. “El golpe es único,” dice el entrenador.

