Un pequeño de seis años murió electrocutado en Concordia.

Un niño de seis años murió aparentemente electrocutado mientras jugaba con otros menores en el patio de una de las casas del barrio “Agua Patito”, de Concordia, donde se ubican las nuevas viviendas para las familias afectadas por las inundaciones, pero que aún no fueron entregadas. El pequeño fue llevado por los vecinos a la sala de primeros auxilios del Hospital “Delicia Concepción Masvernat” de Concordia, adonde llegó sin signos vitales. Hubo fuertes protestas por la muerte del niño.

El pequeño fue llevado al hospital por vecinos, quienes manifestaron que se había electrocutado mientras jugaba con otros menores, en el patio de una de las casas que aún no han sido entregadas, informó Canal Once.

En el Hospital Masverant, el médico policial constató el fallecimiento del menor y se trasladó el cuerpo a la morgue Judicial.

En el lugar del accidente que terminó con la vida del menor, se presentó personal de la Cooperativa eléctrica, cortando el suministro de energía, División Criminalística, el delegado judicial y el Fiscal en turno.

Los vecinos molestos por la tragedia, se autoconvocaron en una de las intersecciones del barrio, donde quemaron cubiertas. Además, un grupo de ofuscados vecinos se trasladó hasta la Iglesia Nueva Vida ubicada en calle 11 de Noviembre y Yuquerí de Concordia, donde provocaron daños en las instalaciones, como así también, arrojaron piedras al funcionario policial que estaba de adicional en el Barrio Agua Patito, donde ocurrió la muerte del menor.

Con la colaboración de otros móviles policiales de varias dependencias, se logró calmar a los vecinos y controlar la situación.

En las primeras horas del domingo se continuaron con las pericias en el lugar con personal de la División Criminalística, fiscal en turno y personal de la cooperativa eléctrica.