Último momento: El scanner permitió detectar droga en un micro que venía la hincada de Vélez desde Formosa

Efectivos de Gendarmería Nacional, dependientes del Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay”, apostados en la Autovía Gervasio Artigas, lograron detectar droga que era trasportada en un micro procedente del norte.

El operativo, según pudo establecer 03442, tuvo lugar en el Destacamento que esa fuerza tiene a unos mil metros al norte del cruce con la ruta Nacional 130, donde se trabajaba conjuntamente con personal de Prefectura Naval, operando el scanner HCV-Mobile, que estuviera trabajando en el Puerto de Concepción del Uruguay.

Tal como se informara en este SITIO, este moderno elemento estuvo toda las semana en la zona y en su últimas horas de trabajo sobre la Autovía, permitió detectar una mochila con unos 13 ladrillos de marihuana, que eran traídos entre el equipaje de un micro procedente de Formosa, en el cual se desplazaban rumbo a Buenos Aires, los hinchas de Vélez Sarsfield, que venía de ver el encuentro disputado por la Copa Argentina entre ese Club y Leandro L. Alem.

Durante el procedimiento, se pido observar el arribo al lugar del jefe del Escuadrón, comandante principal Miño, acompañado del prefecto mayor Camilatti, jefe de la Prefectura Zona Bajo Uruguay.

Si bien no se lograron datos oficiales sobre lo actuado, se pudo saber que no habría personas detenidas en relación al hallazgo, ya que no se pudo identificar a quien traía ese bolso.