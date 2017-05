Triunfos de Rivadavia y Atlético para seguir al frente de sus grupos

Se jugó parcialmente este domingo la 7ª Fecha del Apertura “Cruce de los Andes”. Rivadavia y Atlético Uruguay ganaron y siguen líderes en sus respectivos grupos.

El Tricolor, en su cancha, venció 2 a 1 a Agrario Rocamora, logrando dar vuelta una historia que comenzó adversa. A los 5’ de comenzado el partido abrió la cuenta Franco Bonasegla para el Canario, de cabeza, tras un centro desde la derecha de Racigh.

La igualdad llegó a la media hora, con un buena definición de Cristian Ronconi ante el achique del arquero, tras una gran jugada individual de Márquez que apiló un par de rivales.

Sobre el cierre de la etapa tuvo el segundo para el Trico David Núñez, de tiro penal, pero Franco Delese se lo atajó, yendo abajo contra el palo izquierdo.

El primer tiempo dejó la igualdad en uno, el penal atajado, pero también la lesión del arquero Nahuel Abbud, que se retiró con mucho dolor en su rodilla derecha apenas pasados los diez minutos de juego. Fue trasladado por la emergencia y se esperaba por los resultados de la consulta para saber la gravedad.

En el complemento llegó el gol del triunfo del equipo de Brisolessi, a los 17, desde la pegada de Agustín Acevedo, que ayudado por un rebote en el camino puso el 2 a 1 que sería definitivo.

El triunfo deja a Rivadavia puntero absoluto de la Zona A, con 16 puntos, a seis de su escolta Gimnasia, que tiene pendiente el juego por esta fecha ante María Auxiliadora.

Atlético Uruguay manda en la Zona B. El Decano derrotó 2 a 0 a Engranaje en el Plazaola. Tras cerrarse la primera etapa sin goles, en el complemento aparecieron los tantos de Gustavo Mosca a los 24’ y de Ángel Gómez, cuando se jugaba tiempo recuperado. También en la segunda parte hubo expulsiones, Pedro D’angelo en el local y Exequiel Almada en el Mecánico.

Atlético es el líder de la Zona B, con 18 unidades, lo sigue María Auxiliadora a cinco con un partido menos, el pendiente con Gimnasia.

Almagro volvió a la victoria ganándole 2 a 0 a La China, los tantos del aurinegro llegaron a través de Gabriel Padilla. Se jugó en cancha de María Auxiliadora donde fueron expulsados Guillermo Gerling en La China y Alan Quittet en Almagro.

En Villa Sol, cancha de Engranaje, logró su primera victoria Atlético Colonia Elía. Le ganó 3 a 2 a San José, con dos tantos de Alexis Quiroga y uno de Agustín Spiazzi. Para el Sanjo, que terminó con uno menos por roja a Jorge Godoy, anotaron Iván Zaballo y Gabriel Geist.

Síntesis

Rivadavia 2 – Agrario Rocamora 1

Goles: PT: 5’ Franco Bonasegla (AR); 30’ Cristian Ronconi (R) ST: 17’ Agustín Acevedo (R)

Incidencias: PT: 41’ Franco Delese (AR) le detuvo un tiro penal a David Núñez (R)

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Jonathan Marclay y Jorge Amarillo

Cancha: Rivadavia



Atlético Uruguay 2 – Engranaje 0

Goles: ST: 24’ Gustavo Mosca (AU), 47’ Ángel Gómez (AU)

Expulsados: ST: 15’ Pedro D’angelo (AU); 27’ Exequiel Almada (E)

Árbitro: Matías De León

Asistentes: Miguel Pérez y Juan Carlos Ardetti

Cancha: Atlético Uruguay

La China 0 – Almagro 2

Goles: Gabriel Padilla (A)

Expulsados: Guillermo Gerling (LCH); Alan Quittet (A)

Árbitro: Cristian Debrabandere

Asistentes: Cristian Burguello y Matías Mendoza

Cancha: María Auxiliadora

San José 2 – Atlético Colonia Elía 3

Goles: Iván Zaballo, Gabriel Geist (SJ); Alexis Quiroga-2-, Agustín Spiazzi (ACE)

Expulsado: Jorge Godoy (SJ)

Árbitro: Gustavo Pérez

Asistentes: Gastón De León y Federico Suffo

Cancha: Engranaje

Postergado

María Auxiliadora vs. Gimnasia

Se juega el 25/05

Suspendido

Lanús vs. Parque Sur

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Rivadavia 16 7 5 1 1 12 4 8 2 Gimnasia 10 6 3 1 2 14 4 10 3 La China 7 6 2 1 3 8 13 -5 4 Atlético Colonia Elía 4 7 1 1 5 7 20 -13 5 Lanús 3 6 1 0 5 11 26 -15 6 Parque Sur 2 5 0 2 3 4 13 -9 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 18 7 6 0 1 24 4 20 2 María Auxiliadora 13 6 4 1 1 18 7 11 3 Almagro 12 7 3 3 1 10 6 4 4 Engranaje 12 7 4 0 3 10 9 1 5 Agrario Rocamora 7 7 2 1 4 7 12 -5 6 San José 7 7 2 1 4 13 20 -7



Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Gómez Ángel Atlético Uruguay 7 Musico José María Auxiliadora 5 Geist Gabriel San José 5 Padilla Gabriel Almagro 4 Alexis Quiroga Atlético Colonia Elia 4 Zaballo Facundo Atlético Uruguay 4 Rodríguez Joaquín Atlético Uruguay 4 Martínez Jonathan Engranaje 4 López Leonel Gimnasia 4 Ortmann Damián María Auxiliadora 4