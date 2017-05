Tras 51 días de lucha, y con objetivos cumplidos, finalizó el acampe docente

“¡Acá no se rinde nadie!”, dijo el secretario general de AGMER, Fabián Peccín, al hablar hoy en la conferencia de prensa y acto con que el Frente Sindical Docente puso fin al acampe que durante 51 días sostuvo frente a Casa de Gobierno. “El esfuerzo ha sido enorme”, valoró. Fue un acto emotivo. Quienes compartieron estos más de 50 días y noches, poniendo el cuerpo a una lucha definida colectivamente, se fundieron en un abrazo y celebraron lo logrado, pero sobre todo el camino compartido.

Con una conferencia de prensa y acto, que reunió a los militantes docentes que durante 51 días pusieron la voluntad y el esfuerzo de sostener la carpa frente a la Casa de Gobierno, el Frente Sindical Docente puso fin al acampe que inició el 3 de abril. La determinación se tomó luego de que, en Congreso Extraordinario, se definiera aceptar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno a los representantes sindicales.

Los secretarios generales de AGMER, Fabián Peccín; de AMET, Andrés Besel; y de Sadop, Sergio Pessoa, encabezaron la conferencia en la carpa. A su derecha, un cartel señalaba “51 días de lucha. Nada nos es dado sin pelea”. Y ése fue el sentido de las palabras que cada uno de los referentes sindicales dejó al tomar los micrófonos. Se coincidió en reivindicar la carpa como una herramienta de lucha que permitió albergar todas las demandas del sector y también las que fueron acercando organizaciones sociales y sindicales, que la carpa alojó y tomó como propias. También se valoró y agradeció el esfuerzo puesto por los militantes para sostener la carpa, varias veces ratificada por unanimidad del Congreso. Y finalmente, se puso de manifiesto que “la lucha continúa, porque todavía hay reivindicaciones pendientes”.

El secretario general de Sadop, Sergio Pesoa, fue el primero en tomar la palabra. Dijo que en esa entidad “nos sentimos orgullosos de integrar el Frente Sindical Docente y agradecidos a todos los militantes que hicieron esto posible”.

Por su parte, el secretario general de AMET, Andrés Besel, resaltó el rol del Frente Sindical Docente en la lucha que se llevó adelante. “Debíamos hacer este esfuerzo de una medida que fuera más allá del paro. Lo que ha pasado la militancia ha sido durísimo, soportando descuentos y demás castigos del Gobierno. Queremos mantener el Frente Gremial, que es la mejor herramienta”. Y luego, agradeció: “El esfuerzo que ha hecho AGMER es grandísimo. También sabemos que esta lucha no se terminó porque es una lucha que lleva más de 20 años y sabemos que va a seguir”.

El secretario General de AGMER, Fabián Peccín, cerró la conferencia. Lo hizo realzando el lugar que ocupó la carpa blanca entrerriana, “no sólo para los trabajadores de la educación, sino para todos los trabajadores y compañeros del campo popular, porque desde aquí peleamos contra la impunidad, desde aquí peleamos contra los genocidas, desde aquí peleamos para que no nos fumiguen en las escuelas…”. Y agregó: “Una vez más queda claro que la lucha en la calle con todos los sectores es la única que nos va a sacar adelante”.

Luego, el secretario general recordó que la aceptación de la propuesta salarial se dio en el Congreso de AGMER “por mayoría y democráticamente”. Y manifestó: “Sabemos que es insuficiente; sabemos que no es la mejor, pero es la que la mayoría de los compañeros docentes ha tomado como válida. La lucha sigue y seguimos adelante, a pesar de los agoreros de siempre que en cada triunfo ven un fracaso”.

Peccín calificó el actual momento histórico del país como “un momento de retroceso en cuanto a la conquista de derechos. Por eso no estamos dando nada por finalizado. Hasta aquí cumplimos una etapa. ¡Acá no se rinde nadie! Hoy 23 de mayo, día del Trabajador de la Educación, seguimos luchando como hace 29 años en la Marcha Blanca, por las mismas banderas”.

Precisamente, antes de finalizar el acto, se invitó a Clelia Lavini a referirse al Día del Trabajador de la Educación, que se recuerda hoy en conmemoración de la Marcha Blanca de 1988. Lo hizo con la pasión que la caracteriza. Después, el secretario Gremial de AGMER, Manuel Gómez, invitó a entonar el Himno Nacional. Y luego fue el turno de las lágrimas, los abrazos, los reconocimientos. ¡51 días y acá no se rinde nadie!

