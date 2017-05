Torneo de fútbol copa Fundación El Edén

Este fin de semana se jugará un torneo de fútbol libre en las instalaciones de la fundación El Edén. La acumulación de 2 tarjetas amarillas corresponderá un partido de suspensión al igual que la tarjeta roja. En caso que un equipo no se presente, se dará por ganar al equipo presente por 2 a 0.

El sistema de desempate será: partidos entre sí, diferencia de goles, mayor cantidad de goles a favor, menor cantidad de goles en contra. En las semifinales y final, el desempate será con un tiempo suplementario de 5 minutos y en caso de persistir el empate, se ejecutarán una serie de 3 penales y luego 1.

FIXTURE del TORNEO DE FUTBOL “COPA EL EDEN”

ZONA A

A.- LOS ABUELOS DEL EDEN

B.- LIMPIEZA

C.- GALLO ROJO

D.- GIMNASIA 1

E.- GIMNASIA (FABRICIO)

ZONA B

A.- HOSPITAL DE DIA

B.- LOS LEONES DEL EDEN

C.- LOS PAVITOS

D.- GIMNASIA 2

E.- DEFENSORES

SABADO 06MAY1

0900HS: A vs B (ZONA A)

0950HS: A vs B (ZONA B)

1040HS: C vs D (ZONA A)

1110HS: C vs D (ZONA B)

1200HS: A vs E (ZONA A)

1250HS: A vs E (ZONA B)

1340HS: B vs C (ZONA A)

1430HS: B vs C (ZONA B)

1520HS: D vs E (ZONA A)

1610HS: D vs E (ZONA B)

1700HS: A vs C (ZONA A)

1750HS: A vs C (ZONA B)

DOMINGO 07MAY17

0900HS: B vs D (ZONA A)

0950HS: B vs D (ZONA B)

1040HS: E vs C (ZONA A)

1110HS: E vs C (ZONA B)

1200HS: A vs D (ZONA A)

1250HS: A vs D (ZONA B)

1340HS: B vs E (ZONA A)

1430HS: B vs E (ZONA B)

1520HS: 1º ZONA A vs 2º ZONA B

1610HS: 1º ZONA B vs 2º ZONA A

1700HS: SEMI FINAL (3º Y 4º PUESTO)

1750HS: FINAL (1º Y 2º PUESTO)