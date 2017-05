Todo sigue igual, triunfos de punteros y escoltas de ambas zonas

La octava jornada del Apertura Femenino se jugó en el Puerto Viejo, cancha de Parque Sur. Desde la mañana y ante una buena concurrencia se disputaron los seis juegos programados.

Agrario Rocamora goleó 4 a 0 a Lanús y sigue líder de la Zona A. Florencia Aguiar, Johana Vera y Gisela Saipert en dos ocasiones anotaron para Las Canarias.

Por su parte Almagro sigue como único escolta tras golear 6 a 0 a Los Gorilas, con tres tantos de Melina Ramírez más los de Estefanía Suárez, Celeste Benítez y Daiana Fernández.

En el mismo grupo, Defensores del Oeste se metió en zona de clasificación -4° lugar-, ganándole 2 a 0 a Engranaje con tantos de Silvia Cabrera.

En la Zona B la historia fue similar, hubo triunfos de puntero y escolta y un equipo saltó a la zona de clasificación. Gimnasia goleó 7 a 1 a Atlético Uruguay y continúa en lo más alto. Cinco goles de Ludmila Oddiard, uno de Romina Zapata y otro de Ailen Oddiar, para Atlético convirtió Nadia González. Escolta continúa San Marcial, a un punto, que venció con gol de Ana Ledesma, 1 a 0 a Parque Sur.

María Auxiliadora aprovechó las derrotas de Atlético y Parque y se metió en zona de clasificación tras ganarle 4 a 1 a Unión y Recreo. Los goles del rojo los convirtieron Andrea Monzón, Rocío Pereyra e Ivana Pintos x 2. Para Unión marcó Trinidad Gómez.

Resultados

Engranaje 0 – Defensores del Oeste 2

Gimnasia 7 – Atlético Uruguay 1

Los Gorilas 0 – Almagro 6

Lanús 0 – Agrario Rocamora 4

San Marcial 1 – Parque Sur 0

Unión y Recreo 1 – María Auxiliadora 4

Libre: Don Bosco

Árbitros: Adriana Goyeneche, Silvina Saldivia, Martín Mendoza y Claudio Larrea

Posiciones

Zona A Pts. J G E P GF GC DF Agrario Rocamora 19 8 6 1 1 27 7 20 Almagro 16 7 5 1 1 33 6 27 Unión y Recreo 10 8 3 1 4 12 14 -2 Defensores del Oeste 10 7 3 1 3 8 13 -5 Gorilas 9 7 3 0 4 13 16 -3 Don Bosco 3 7 1 0 6 6 15 -9 Engranaje 0 8 0 0 8 1 37 -36 Zona B Pts. J G E P GF GC DF Gimnasia 22 8 7 1 0 34 7 27 San Marcial 21 8 7 0 1 31 6 25 María Auxiliadora 10 7 3 1 3 17 10 7 Parque Sur 10 7 3 1 3 7 7 0 Atlético Uruguay 9 7 3 0 4 14 25 -11 Lanús 1 7 0 1 6 0 40 -40

Próxima Fecha (9ª)

Engranaje vs. Don Bosco

Gimnasia vs. Defensores del Oeste

Los Gorilas vs. Atlético Uruguay

Lanús vs. Almagro

María Auxiliadora vs. Agrario Rocamora

Unión y Recreo vs. Parque Sur

Libre: San Marcial