Suspensiones y árbitros en el fútbol local

Torneo Apertura 2017 “Cruce de los Andes”

Programación 9ª Fecha

Domingo 21/05

Cancha: Agrario Rocamora

Agrario Rocamora vs. La China

Horarios: Veteranos 10:30 * 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Árbitro: Matías De León

Asistentes: Jonathan Marclay y Federico Suffo

Cancha: Engranaje

San José vs. Almagro

Horarios: Veteranos 10:30 * 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Juan Moser y Matías Mendoza

Suspendidos

Atlético Uruguay vs. Rivadavia

Gimnasia vs. Parque Sur

Lanús vs. Engranaje

María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía

Torneo Apertura 2017 Femenino “Dolores Costa de Urquiza”

Programación 8ª Fecha

Domingo 21/05

Cancha: Parque Sur

10:00 Parque Sur vs. San Marcial

11:15 Unión y Recreo vs. María Auxiliadora

12:30 Engranaje vs. Defensores del Oeste

13:45 Los Gorilas vs. Almagro

15:00 Lanús vs. Agrario Rocamora

16:15 Gimnasia vs. Atlético Uruguay

Libre: Don Bosco

Árbitros: Adriana Goyeneche, Silvina Saldivia, Martín Mendoza y Claudio Larrea.

Torneo Apertura 2017 Promocional “Oscar Aníbal Morales”

Programación 7ª Fecha

Domingo 21/05

Cancha: Almagro

10:00 Deportivo Pronunciamiento vs. Metegol

11:00 Libertad vs. Titán

12:00 Granate vs. San Cayetano

13:00 Mandiyú vs. Pipas F.C.

14:00 PVC vs. Boca Juniors (Colonia Elía)

15:00 Sporting vs. Los Gorilas

16:00 Cala vs. Denfensores

17:00 Atlético Concepción vs. Rex Juntados

Árbitros: Cristian Debrabandere, Aldo Gómez, Marcelo Francia y Julio Teubner