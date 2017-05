Suspendidos todos los encuentros de Almagro

El Consejo Directivo de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay informa que fueron suspendidos todos los partidos oficiales que debía disputar el Club Atlético Almagro el p´roximo fin de semana.

La medida está directamente relacionada con el pedido de las autoridades, adhiriendo al duelo por el fallecimiento de Eugenio Eduardo Redruello, vinculado con el aurinegro y su Comisión Directiva.

La medida incluye a todas las categorías, Mayores (1ª, 3ª, 4ª y Veteranos), menores (Infantil y Juvenil)y Femenino. Los partidos se volverán a programar oportunamente.

Torneo Apertura 2017 Promocional “Oscar Aníbal Morales”

Programación 7ª Fecha

Sábado 13/05

Cancha: Los Gorilas

13:00 Deportivo Pronunciamiento vs. Metegol

14:00 Libertad vs. Titán

15:00 Granate vs. San Cayetano

16:00 Mandiyú vs. Pipas F.C.

17:00 PVC vs. Boca Juniors (Colonia Elía)

18:00 Sporting vs. Los Gorilas

19:00 Cala vs. Defensores

20:00 Atlético Concepción vs. Rex Juntados.