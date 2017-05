Solo y armado asaltó una panadería del Barrio Mataderos

Un sujeto joven, actuando a cara descubierta t armado, asaltó este miércoles por la mañana una panadería del Barrio Mataderos, ubicada en la esquina de calles Suipacha y 17 del Oeste.

Fue alrededor de las 8:40, cuando el ladrón, de unos 25 años, de gruesa contextura, llegó en una moto 110 cc de color gris con rojo y sorprendió a la dueña del comercio que funciona bajo el nombre de Panadería “Delicias”.

“Lo vi llegar y me llamó la atención. No estaba nervioso y me miraba. En ese momento sacó el arma y me pidió toda la plata. No tenía mucho ya que hacía un rato que había abierto. Me preocupó que en ese momento entró un chico y tenía miedo de que pasara algo. Le dí lo que tenía, unos 500 pesos y se fue en la moto. Salí detrás para ver la patente, pero de lo nervios no la recuerdo”, contó la damnificada a 03442.

La mujer comentó que esta es la segunda vez que la asaltaron, siendo la primera cuando tenía un comercio de ropas en ese mismo local, pro jamás imaginó que esto podía pasar a esa hora.

También le llamó la atención que entrara con el rostro al descubierto, ya que hay carteles que indican que hay cámaras de seguridad.

Tras lo sucedido, dio aviso a la Policía, tomando intervención personal de Comisaría Segunda e Investigaciones, que trabajaban en la búsqueda de cámaras de la zona para tratar de individualizar al delincuente, quien había escapado en la moto en dirección al norte por calle 17 del Oeste.