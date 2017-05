Se jugarán solo los pendientes

En la reunión del Consejo Directivo y los Delegados de los Clubes se resolvió por mayoría jugar los partidos pendientes del Torneo Apertura 2017 “Cruce de los Andes”.

El jueves aprovechando el feriado se medirán Parque Sur y La China, en cancha de Atlético Uruguay desde las 15:30. El juego corresponde a la 6ª Fecha.

Luego se programaron los suspendidos este fin de semana por la 9ª Fecha. El sábado se medirán Lanús y Engranaje, en cancha de este último a las 15:30.

Para el domingo, en el mismo horario central de las tres y media de la tarde, Atlético Uruguay recibirá a Rivadavia; Gimnasia, que no podrá utilizar su escenario por un tiempo, será local de Parque Sur en cancha de Engranaje y María Auxiliadora recibirá en Los Olivos a Atlético Colonia Elía.

Quedará pendiente de jugar, María Auxiliadora – Gimnasia, a pedido de la dirigencia del Rojo de la Parroquia no fue programado y se buscará una nueva fecha de disputa.

Programación Pendiente 6ª Fecha

Cancha: Atlético Uruguay

Parque Sur vs. La China

Horarios: Veteranos 10:30 * 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Programación Pendiente 9ª Fecha

Sábado 27/05

Cancha: Engranaje

Lanús vs. Engranaje

Horarios: 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Domingo 28/05

Cancha: Atlético Uruguay

Atlético Uruguay vs. Rivadavia

Horarios: Veteranos 10:00 * 4ª División 11:30 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Cancha: Engranaje

Gimnasia vs. Parque Sur

Horarios: 4ª División 10:30 * Veteranos 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Cancha: María Auxiliadora

María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía

Horarios: 4ª División 10:30 * Veteranos 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30-

Se jugó la séptima de la Promocional

El domingo en cancha de Almagro se disputó la 7ª jornada del Torneo Apertura 2017 Promocional “Oscar Aníbal Morales”.

Rex Juntados sigue siendo el único puntero del certamen a pesar de empatar su juego frente a Atlético Concepción. El 0 a 0 del líder no pudo ser aprovechado por su inmediato perseguidor Los Gorilas, que también igualó sin goles ante Sporting.

La jornada arrancaba con el primer triunfo en el torneo de Deportivo Pronunciamiento, que con goles de Julio Villalba y Marcelo Bueno derrotaba 2 a 1 a Metegol, que marcó a través de Pablo Tramontín.

Libertad y Titán igualaron en un gol, con tantos de Facundo Mazzini y Luciano Agustín Fernández respectivamente. Otra igualdad se dio entre Granate y San Cayetano, fue 2 a 2 con tantos de Sebastián Martínez y Cristian Quintana para el Grana y de Javier Acosta y Enrique Gallo para el Santo, que terminó con nueve por las expulsiones de Martín Villagra y Gastón Reyes.

Pipas F.C. se acomodó entre los escoltas con el triunfo 2 a 1 sobre Mandiyú. Los goles del ganador fueron marcados por Carlos Ulffig y Leandro Britez, mientras que para el perdedor se anotó Mario Pereyra.

La goleada de la fecha la puso Boca de Colonia Elía, 6 a 0 a PVC. Dobletes de Johan Peralta y Roberto Delfino, más los goles de Ángel Romero y Carlos Gerard, cerraron un marcador inobjetable.

En el restante partido igualaron 1 a 1 Cala, gol de Miguel Flores, y Defensores, gol de Alberto Uranga.

Resultados

Deportivo Pronunciamiento 2 – Metegol 1

Libertad 1 – Titán 1

Granate 2 – San Cayetano 2

Mandiyú 1 – Pipas F.C. 2

PVC 0 – Boca Colonia Elia 6

Sporting 0 – Los Gorilas 0

Cala 1 – Defensores 1

Atlético Concepción 0 – Rex Juntados 0

Árbitros: Cristian Debrabandere, Aldo Gómez, Marcelo Francia y Julio Teubner

Posiciones

Equipos Pts. J G E P GF GC DF Rex Juntados 15 7 4 3 0 10 3 7 Los Gorilas (Caseros) 13 7 3 4 0 9 2 7 Pipas F:C. 12 7 3 3 1 10 7 3 Titán 12 7 3 3 1 9 8 1 San Cayetano 12 7 3 3 1 11 11 0 Libertad 11 7 2 5 0 10 6 4 Granate 10 6 2 4 0 9 7 2 Boca Juniors (Colonia Elía) 9 6 2 3 1 12 4 8 Mandiyú 8 7 2 2 3 11 10 1 Atlético Conepción 7 6 1 4 1 8 7 1 Defensores 6 7 1 3 3 11 12 -1 Metegol 6 7 1 3 3 7 8 -1 Sporting 6 7 1 3 3 5 7 -2 Deportivo Pronunciamiento 5 7 1 2 4 6 15 -9 Cala 4 7 0 4 3 10 15 -5 PVC 1 7 0 1 6 1 17 -16