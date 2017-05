Se habilitaron las Inscripciones para Monte Caseros

A partir de hoy lunes 8 de mayo a las 20hs. y hasta el jueves 18 de mayo estará habilitada la inscripción para la tercera fecha del Campeonato Entrerriano de Rally 2017 Copa Entre Ríos Un Mismo Horizonte que desde esta fecha cambia de sistema.

De aquí en más las tripulaciones que participen en la fecha anterior, en este caso Santa Anita, quedaran directamente inscriptas para la siguiente carrera debiendo informar el binomio que decida no tomar parte de la competencia antes del cierre del periodo habilitado, en el caso de que alguien decida correr y no figure en la nómina por no haber participado en la fecha previa o por correr por primera vez, deberá enviar el formulario de inscripción de la forma habitual antes del cierre, Formulario que se encontrara disponible en la sección asignada a la carrera de nuestra Web www.rallyentrerriano.com.

Como será Monte Caseros

En el transcurso de la semana visitaran la ciudad correntina los responsables por parte del Auto Club de Concepción del Uruguay de medir los tramos y confeccionar el Libro de Ruta, la carrera tendrá características similares a la última edición con la salvedad de que esta vez con la intención de evitar daños en los autos por lo crecido del rio, no se disputara el tramo de Km9 – El Ceibo donde sería muy profundo el cruce del conocido Vado; con algunas modificaciones las PE elegidas serán tres en las zonas de Costanera, Camino Ancho y Textil, pruebas utilizadas en ediciones anteriores que serán publicadas en los próximos días, en cuanto al Parque de Servicios el mismo se instalara en el Cosmódromo, lugar de fácil acceso a los tramos y con buenos servicios, tratando de mejorar lo hecho en 2015.

Todo el pueblo casereño espera con ansiedad la llegada del Rally Entrerriano que tendrá su gran puesta en escena el día viernes 19 de mayo por la noche cuando se presente la Largada Promocional en pleno centro de la ciudad.

Hospital Móvil

A quienes precisen hacer la Licencia Médica Única Otorgada por la CDA se informa que los días viernes 12 de mayo de 10hs a 17 hs y sábado 13 de mayo de 9hs a 16hs, se encontrara en las instalaciones del Autódromo de Concepción del Uruguay el Hospital Móvil recordando que el pago de la licencia se debe hacer previamente en cualquier filial del Automóvil Club Argentino.