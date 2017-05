Rivadavia goleó a María y se aseguró el pase a los Play Off

Se jugó este domingo la 8ª Fecha del Apertura “Cruce de los Andes”. La fecha tuvo gran cantidad de goles y por momentos se jugó bajo una copiosa lluvia. Como saldo quedaron tres goleadas, Rivadavia 4 a 0 a María Auxiliadora; Parque Sur 6 a 2 a San José y Almagro 4 a 1 a Lanús. El triunfo ajustado y agónico de Engranaje, 2 a 1 a La China, y los empates de Gimnasia con Atlético Colonia Elía y de Agrario Rocamora con Atlético Uruguay, ambos 1 a 1.

En su cancha del barrio Planta Emisora, Rivadavia goleó 4 a 0 a María Auxiliadora. En la primera etapa aburrieron y se fueron al descanso en cero. El segundo tiempo cambió, se animaron a jugar un poco más y el partido fue otro. Apenas pasado el cuarto de hora se abrió el marcador. Una buena corrida de Thea por la derecha terminó con centro al corazón del área para que Facundo Márquez la empuje sin resistencia al gol. La intensidad del juego dejó a ambos con diez. Roja de Moreno a Barrera en la visita y a Piñon en el local en un par de minutos.

Las ganas de María por empatar hicieron que se desordenará atrás y Rivadavia con espacios no perdonó. Lo liquidó con un doblete Gabriel Thea. Primero recibiendo devolución de gentilezas de Márquez, que mandó el centro para que el goleador la empuje. Luego en larga corrida desde el círculo central, que concluyó con gambeta larga al arquero y toque con el arco solo. María ya jugaba con otro menos por expulsión de Baltoré. El cierre del marcador estuvo a cargo de Guillermo González, entrando por el centro del área para capitalizar un nuevo envió desde el costado.

Festejó el Tricolor el triunfo, la punta en soledad de su grupo, la clasificación a los Play Off. Pero también por haber sacado una buena ventaja en la general ante su rival de turno, en la pelea por clasificar al Federal C.

Parque Sur y Almagro también golearon. En la cancha de Atlético Uruguay y a puertas cerradas, el Sureño superó 6 a 2 a San José, liquidando la historia en la primera etapa, cuando ya lo ganaba 4 a 0. Dos de Jonathan Beserer, Juan Cruz Guardia de penal, Juan Gómez, Jesús Ríos y Jonathan Leturia, marcaron los goles. Para el Sanjo, que terminó con diez por expulsión de Berón, se hicieron presentes en la red su goleador Gabriel Geist y Martín Martínez.

En Cristo de los Olivos, cancha de María, Almagro terminó goleando 4 a 1 a Lanús, luego de arrancar abajo en el marcador. Brian Delfino puso rápidamente en ventaja al Granate, y lo igualó Gabriel Padilla. Así descansaron. En el complemento fue todo de Almagro. Rodrigo Saavedra lo puso en ventaja en solo cinco minutos, y luego llegaría el gol de Gabriel Padilla de penal para estirar. A pocos minutos del final, Brian Monzón la clavó de tiro libre para poner las cifras definitivas.

Engranaje superó con lo justo a La China. Fue 2 a 1 con un gol agónico, a los dos de recuperados, y de penal de Jorge Salas. Antes había abierto la cuenta Brian Vergara en el cierre de la primera etapa, y César Acosta igualaba transitoriamente en 18’ del segundo.

Empates en uno. Gimnasia y Atlético Colonia Elía igualaron en el Núñez 1 a 1. Agustín Griego, a los 7’ abrió la cuenta para el Lobo y lo igualó a los 47’ Alexis Quiroga, ambos de penal. Así se fueron el entretiempo y así terminaron. En la segunda etapa solo hubo expulsiones. Juan Cruz Monge Gimnasia. Mauro Rodríguez y Gustavo Quiroga en la visita.

En colonia Los Ceibos fue idéntico resultado entre Agrario Rocamora y Atlético Uruguay. Tomás D’angelo para el Decano en la primera parte y Facundo Garmendia para Los Canarios en el complemento fueron los autores de los goles. Con el punto, Atlético Uruguay también se aseguró un lugar en los Play Off.

Síntesis

Rivadavia 4 – María Auxiliadora 0

Goles: ST: 17’ Facundo Márquez (R), 26′ y 32′ Gabriel Thea (R) y 34′ Guillermo González (R)

Expulsados: ST: 22′ Alejandro Barrera (MA); 25’ Facundo Piñón (R) y 28′ Julián Baltoré (MA)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Juan Moser y Jorge Gómez

Cancha: Rivadavia

Agrario Rocamora 1 – Atlético Uruguay 1

Goles: PT: 7′ Tomás D’angelo (AU) ST: 20′ Facundo Garmendia (AR)

Árbitro: Cristian Debrabandere

Asistentes: Gastón De León y Jonathan Marclay

Cancha: Agrario Rocamora

Engranaje 2 – La China 1

Goles: PT: 43’ Brian Vergara (E) ST: 18’ César Acosta (LCH); 47’ Jorge Salas, de penal (E)

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Pablo Retamar y Marcelo Francia

Cancha: Engranaje

Almagro 4 – Lanús 1

Goles: PT: 7′ Brian Delfino (L); 21′ Gabriel Padilla (A) ST: 5’ Rodrigo Saavedra (A), 25′ Gabriel Padilla, de penal (A) y 39′ Brian Monzón (A)

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Juan Carlos Ardetti y Federico Suffo

Cancha: María Auxiliadora

Parque Sur 6 – San José 2

Goles: PT: Jonathan Beserer-2-; Juan Cruz Guardia, de penal; Juan Gómez, Jesús Ríos y Jonathan Leturia (PS); Gabriel Geist y Martín Martínez (SJ)

Expulsado: Facundo Berón (SJ)

Árbitro: Gustavo Pérez

Asistentes: Matías Mendoza y Jorge Amarillo

Cancha: Atlético Uruguay

Gimnasia 1 – Atlético Colonia Elía 1

Goles: PT: 7’ Agustín Griego, de penal (G); 47’ Alexis Quiroga, de penal (ACE)

Expulsados: Juan Cruz Monge (G); Mauro Rodríguez y Gustavo Quiroga (ACE)

Árbitro: Matías De León

Asistentes: Miguel Pérez y Martín Mendoza

Cancha: Gimnasia

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Rivadavia 19 8 6 1 1 16 4 12 2 Gimnasia 11 7 3 2 2 15 5 10 3 La China 7 7 2 1 4 9 15 -6 4 Parque Sur 5 6 1 2 3 10 15 -5 5 Atlético Colonia Elía 5 8 1 2 5 8 21 -13 6 Lanús 3 7 1 0 6 12 30 -18 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 19 8 6 1 1 25 5 20 2 Almagro 15 8 4 3 1 14 7 7 3 Engranaje 15 8 5 0 3 12 10 2 4 María Auxiliadora 13 7 4 1 2 18 11 7 5 Agrario Rocamora 8 8 2 2 4 8 13 -5 6 San José 7 8 2 1 5 15 26 -11



Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Gómez Ángel Atlético Uruguay 7 Padilla Gabriel Almagro 6 Geist Gabriel San José 6 Alexis Quiroga Atlético Colonia Elia 5 Musico José María Auxiliadora 5 Thea Gabriel Rivadavia 5 Zaballo Facundo Atlético Uruguay 4 Rodríguez Joaquín Atlético Uruguay 4 D’angelo Tomás Atlético Uruguay 4 Martínez Jonathan Engranaje 4 López Leonel Gimnasia 4 Ortmann Damián María Auxiliadora 4



Próxima Fecha (9ª)

María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía

Gimnasia vs. Parque Sur

San José vs. Almagro

Lanús vs. Engranaje

Agrario Rocamora vs. La China

Atlético Uruguay vs. Rivadavia

Tabla Acumulada Clausura 2016 / Apertura 2017

Clasificatoria al Federal C y Provincial de Clubes