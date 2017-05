Quién es Alejandro David Burgos

“GRANDE” por donde se lo mire… bonachón, de caminar cansino. Ídolo de muchos, referente de otros. Servicial; pero por sobre todas las cosas buen compañero, gran CAPITÁN y mejor AMIGO.

Ese es “el Gordo” para la familia; “el Ale” para los amigos.

Si tuviéramos que hablar de él, deberíamos escribir una, dos, tres ediciones… porque su trayectoria; más cada anécdota, que es fantástica escuchar de su boca y su edad, marcan hoy, un antes y un después en su carrera deportiva.

Pero… pero, ¿quién es verdaderamente Alejandro David Burgos?

Su perfil twittero lo identifica como “papá de Emilia y Joaquín – Rosarino y Leproso – ex jugador en pleno duelo y entrenador en pleno aprendizaje”

Este SEÑOR que vistió la CELESTE por cuatro temporadas del TF, desde agosto de 2013 hasta principios del 2017; inició su carrera profesional a los 15 años cuando el entrenador Julio Lamas lo llevara desde Rosario a Venado Tuerto para jugar en Olimpia; debutando en la Liga Nacional el 16 de enero de 1995; y obteniendo su primer campeonato de ligas mayores en esa temporada con el citado club.

También lo hizo con Boca Juniors de la mano del “Oveja Hernández” Campeón Liga Nacional 2003 – 2004. Participó del Juego de las Estrellas en el 2005.

Internacionalmente jugó la Liga Sudamericana con Olimpia en el 1996 y en el 1997. En la Liga Sudamericana con Boca en el 2004 y 2005, y en el Sudamericano de Clubes 2004 también con el club xeneize.

Obtuvo el título de Campeón de la Liga Sudamericana con Olimpia en 1996, Campeón Sudamericano de Clubes con Boca Juniors 2004.

Integró la Selección Nacional desde el 1995 al 1997. En 1996 participó del Sudamericano Sub 22, del Panamericano Sub 22 en Puerto Rico y en 1997 del Mundial Sub 22 en Australia obteniendo la medalla de Bronce y dando inicio a la llamada Generación Dorada junto a Pepe Sánchez, Gaby Fernández, Fabricio Oberto, Lucas Victoriano, Emanuel Ginóbili, Leo Gutiérrez, Luis Scola, Leandro Palladino entre otros …

En Liga Nacional también vistió la camiseta de River Plate, Sionista, Deportivo Madryn y Central Entrerriano.

En el TNA lo hizo con Gimnasia y Esgrima La Plata; y por el Torneo Federal en Firmat FC y en Regatas Uruguay jugando la final por el primer ascenso en la temporada 13/14 con Estudiantes de Olavarría y el segundo ascenso con Hispano Americano.

En la 14/15 disputó la semifinal con Parque Sur y la 15/16 la final clasificatoria al Final Four con Sportivo Las Parejas.

Hoy, cuatro años después de su llegada a la Institución, nos veíamos en la obligación de homenajearlo al menos con una líneas en forma de agradecimiento, ya que nos sentimos sumamente orgullosos de tenerlo.

1 – ¿Cómo se vive desde afuera de la cancha?

De afuera se ve el juego mucho más táctico, desde adentro hay que resolver y reaccionar instantaneamente.

2 – ¿Con 39 años y 25 de profesional, ya tenías pensado el retiro?

El retiro lo vengo analizando hace un par de años. Mientras tenía las ganas y consideraba que seguía apto de entrenar a la par de mis compañeros lo iba postergando. Aunque no lo tenía decidido estaba en mi cabeza desde hace tiempo.

3- ¿Fue difícil asimilar tu lesión?

Lo difícil fue asimilar que la lesión me impedía seguir jugando. La lesión en si hoy no es mayor inconveniente.

4 – ¿Qué ha sido lo más duro de tu carrera como deportista? El principio o el final?

Sin dudas el final, al principio el camino fue mucho más progresivo y fui creciendo con esta profesión. Tener que iniciar otro camino sobre todo de forma abrupta es mucho más difícil.

5 – ¿Qué partidos o temporadas recuerdas con más cariño?

Han sido tantas/os que es muy difícil contestar, tanto los buenos y los malos momentos así como las victorias y las derrotas me permitieron desarrollarme en mi carrera.

6 – ¿Qué se siente haber dejado una marca personal en cada lugar dónde estuviste?

No sé si he dejado huella pero recibir el respeto de mis colegas como el cariño de los chicos es algo que me pone orgulloso de como transite mi carrera.

7 – El Club Regatas Uruguay te ha adoptado como hijo, qué puedes decir de ello?

Algo parecido a la respuesta anterior, se suma que también adoptaron a mi familia y que hoy permite que desarrollarme en un nuevo camino. Sin dudas Regatas hizo mucho más fácil este momento.

8 – Ahora sos parte del cuerpo técnico en una etapa excelente, ¿qué tal la experiencia?

Al principio necesitaba el día a día y no poder entrenar me fue llevando a colaborar con el equipo en lo que pudiera. Para iniciar un camino como entrenador está experiencia es invaluable y a la vez mi experiencia como jugador puede ser útil para el equipo.

9 – ¿Cómo te planteas el futuro próximo?

Por lo pronto me estoy acomodando a ser un ex-jugador. Recién ahora estoy desarrollando la vocación de entrenador por lo que estoy tratando de aprender día a día.

Patricia Pérez Aguirre/ JEFE PRENSA y DIFUSIÓN

CLUB REGATAS URUGUAY