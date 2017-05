Prisión preventiva para el acusado de estafar a una vecina de Concepción del Uruguay

El sujeto detenido durante el pasado fin de semana en Buenos Aires, acusado de estafar a una vecina de Concepción del Uruguay y sospechado de estar relacionado a otros hechos similares, deberá permanecer alojado en la Comisaría Primera, luego de que este lunes se dispusiera su prisión preventiva.

La medida fue ordenada por la jueza de Garantías, doctora Evangelina Bruzzo, a solicitud de la fiscal interviniente, doctora Melisa Ríos.

El acusado es Diego Alberto Fariz, de 25 años, oriundo de la localidad de Libertad, Partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires, quien es representado legalmente por el doctor José Ostolaza.

El hecho con connotaciones delictivas que se le imputa es el haber desplegado maniobras defraudatorias en perjuicio de una mujer, en circunstancias en que el 16 de mayo se comunicara telefónicamente, simulando el interlocutor ser su sobrino segundo, expresándole que “mira papá está en el Banco Nación, y dice que hay que cambiar los billetes viejos, de los próceres por los billetes con animales…”, …Cuanta Plata Tenés…?”, para posteriormente manifestarle “…va ir Pablo Fernández de caudales para juntar la plata, el está recaudando el dinero de todos los clientes más importantes del banco para cambiar…”, …no me cortes… ahí va ir este muchacho de caudales, no cortamos, yo voy a esperar para que vos busques la plata y vemos cuanto tenés, no cortes yo te espero…”.

Fue así que la damnificada fue visitada por el sujeto que le dijo “Soy Pablo Fernández, soy de caudales de Banco Nación, vengo a buscar el dinero, estoy apurado por que van a ser las dos de la tarde y ya cierra el banco”.

Fue así que la mujer confiada entregó 16.000 pesos, 12.300 dólares y €335. Hecho que fuera cometido en forma conjunta y en grado de coautoría con otro sujeto aún no identificado.

Pese a la oposición de la Defensa particular, la jueza hizo lugar al pedido fiscal y dispuso que el acusado, permanezca alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera, a la espera de diferentes medidas, como ser la rueda de personas solicitada por la doctora Ríos.

Detenidos por hechos violentos recuperaron su libertad

Dos sujetos que fueran detenidos pro violentos hechos, recuperaron su libertad este lunes, tras audiencia realizada en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay.

La misma se desarrolló ante la jueza de Garantías, doctora Alejandrina Liliana Herrero, encontrándose presentes en sala, la agente Fiscal Nº 4, doctora Melisa Ríos, los dos imputados Daniel Alejandro López de 29 años y Walter Nahuel Cañete de 21,ambos representados por el doctor Pablo Butteri.

Según se pudo establecer, ambos están acusados de amenazas, lesiones y desobediencia judicial, por lo que la fiscal solicita la libertad de los imputados López y Cañete bajo caución real de 10.000 pesos en el caso de López y 20.000 en el caso de Cañete, requiriendo se le impongan medidas de coerción a tenor del art. 349 del C.P.P., como ser el abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto y por cualquier vía con la víctima de apellido Caraballo, y con su grupo familiar conviviente; abstenerse de publicar frases intimidantes vías redes sociales en perjuicio de la víctima, abstenerse de concurrir a lugares públicos a los que frecuente el denunciante, así como deber de retirarse del lugar si allí estuviera el mismo; abstenerse de concurrir al domicilio del causante; concurrir al psicólogo de su elección e iniciar tratamiento y para el caso de estar en un tratamiento, continuar el mismo debiendo presentar informes mensuales emitidos por dicho profesional todo bajo apercibimiento de serle revocada la excarcelación.

A su turno, el representante legal de los acusados señaló no tener objeciones que formular, por lo que luego de oídas las partes, la jueza resolvió hacer lugar a las medidas solicitadas por el término que dure la I.P.P., ordenando que se haga efectiva su libertad al formalizarse el depósito de la caución mencionada.