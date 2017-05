Muestra de grabados titulada “UNIVERSOS DIMINUTOS”,

La Secretaria de Cultura de Entre Ríos a través del Museo Artemio Alisio, invitan a la inauguración de la muestra de grabados titulada “UNIVERSOS DIMINUTOS”, de la artista JULIETA WARMAN de la ciudad de La Plata.

La misma se inaugurara el viernes 5 de mayo de 2017 a las 20,00 hs, en Sarmiento 612, previamente a las 19,30 hs la artista hará una demostración con grabados de pequeño formato, dirigida a alumnos, docentes, artistas o público interesado.

La muestra se podrá visitar de martes a sábados de 8,30 a 12,00 hs. y de 17,00 a 20,30 hs.

JULIETA WARMAN: nace y vive en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Es profesora y licenciada en Artes Plásticas, con orientación en Grabado, de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.

Desde el año 1996 se dedica principalmente al Grabado como herramienta de expresión y experimentación, concurriendo al Taller ‘El Zagüan’ del Grabador Osvaldo Jalil, C.A.B.A. en donde se especializa en Litografía. En el año 1999 se perfecciona en Litografía en el ‘Taller de Gráfica Experimental de La Habana’, Cuba. En el año 2012-2013: estudia Buril ‘Talla dulce’ con el Burilista João Gilberto Mazzotti, San Pablo, Brasil.

Participa en certámenes nacionales e internacionales de Grabado y Ex Libris donde es seleccionada y premiada en varias ocasiones.

Expone de forma colectiva e individual en el país y en el extranjero.

Poseen sus obras museos y colecciones de diferentes países como: Japón, Italia, Rumania, Polonia, España, Canadá, Cuba, Brasil, México. Portugal.

Ha ilustrado mediante Xilografía: Libros de Cuentos y poesía, Discos, Revistas.

En el campo de la docencia ha trabajado en diferentes proyectos, desarrollados tanto en el país como en el exterior, que tienen el Grabado y en particular el Ex Libris como núcleo de desarrollo en la enseñanza y que contemplan distintas actividades como talleres, seminarios, muestras, apuntando a la búsqueda y rescate de formas tradicionales y populares de expresión en las artes gráficas.

Actualmente trabaja como Grabadora, Exlibrista, Ilustradora y docente en su Taller de Grabado ‘El Reloj de Arena’, Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.