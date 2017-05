Marcha en repudio al 2×1 en beneficio a represores de la dictadura militar

Una multitudinaria marcha se realizó este miércoles a partir de las obre las 20:30 horas en Concepción del Uruguay en repudio a la aplicación del 2×1 que beneficia a militares que tuvieron participación en la dictadura militar.

La movilización, bajo el lema “Ningún genocida suelto”, se realizó en torno a la plaza General Francisco Ramírez, con pancartas y cánticos repudiando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tras dar una vuelta y media al principal paseo público céntrico de La Histórica, los manifestantes se concentraron en torno a la Pirámide, donde se procedió a dar lectura a un documento consensuado entre los convocantes, en el cual coincidieron partidos políticos, gremios, y organizaciones sociales.

Como dato llamativo de esta marcha, fue la presencia por primera vez de Blanca Verónica López, hija del uruguayense Carlos López, desaparecido en esos años negros de la historia argentina, que encabezó la misma, rompiendo en llanto ante el saludo de la gente que se acercó a brindar su apoyo.

El documento que se lleyó en la Plaza

El texto del documento acercado a este medio y se reproduce íntegramente es el siguiente:

Los organismos de derechos humanos de Entre Ríos volvemos a manifestarnos en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de reducir las penas a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Como ya expresamos el jueves pasado, ese fallo judicial merece nuestro más enérgico repudio y nos ha provocado una profunda indignación y dolor, que son la indignación y el dolor que vive todo el pueblo argentino.

Al considerar aplicable el beneficio de la derogada ley 24.390, conocido como 2 x 1, para los condenados por delitos de lesa humanidad, la corporación judicial aliada al poder político perpetró uno de los embates más violentos en contra de las conquistas logradas en los últimos años en materia de derechos humanos. Pretendió así poner freno al proceso de Juicio y Castigo a los responsables del terrorismo de Estado, el cual desde la caída de las leyes de impunidad ya ha permitido condenar a 750 militares, miembros de fuerzas de seguridad y civiles.

Sin embargo, los que planificaron este verdadero golpe al estado de derecho no tuvieron en cuenta la fuerza de la reacción popular. Las plazas de todo el país fueron rápidamente escenario de actos y movilizaciones en rechazo a un fallo injusto, ilegal, inconstitucional, violatorio de los pactos internacionales y contradictorio con lo que ha sido norma en la jurisprudencia argentina durante los últimos lustros. Y también hoy volvemos a expresar nuestro descontento, con esta manifestación masiva y pacífica, tan genuina como heterogénea, donde nos encontramos todos y todas los que queremos un país sin genocidas en las calles, sin reconciliación con los responsables de los crímenes más atroces de nuestra historia reciente y con justicia efectiva.

Aquí está reunido el pueblo que no quiere regresar al oscuro pasado de impunidad, que quiere que sus hijos e hijas crezcan en un país donde la cárcel sea el único lugar para quienes secuestraron, torturaron, asesinaron, robaron bebés, violaron, tiraron personas vivas al mar desde los aviones y desaparecieron a 30.000 compañeros y compañeras. Como ha quedado claro en las innumerables manifestaciones de repudio al 2 x 1 que se han levantado en estos días, somos la inmensa mayoría. Del otro lado sólo están los que defienden a los genocidas, los que reivindican el terrorismo de Estado, los que todavía no entendieron que no hay olvido ni perdón para quienes con sus crímenes ofendieron a toda la humanidad.

Así lo demuestra también la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación, votada en la noche de este martes, de prohibir taxativamente la reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, mediante la aprobación de un proyecto de ley con 211 votos a favor y solamente uno en contra, el de un diputado tan nefasto como tragicómico.

Es necesario reiterar que el repudiable fallo del máximo tribunal de nuestro país se suma a otras decisiones de un sector del Poder Judicial que venimos denunciando y que adquirieron mayor fuerza desde el 10 de diciembre de 2015, cuando la alianza Cambiemos asumió la conducción del Estado nacional con un plan económico que no casualmente expresa la continuidad del modelo llevado delante por Martínez de Hoz durante la última dictadura cívico militar. Hemos rechazado las prisiones domiciliarias arbitrarias a los represores, la extrema dilación de las causas y los fallos que retoman la teoría de los dos demonios y aplican penas bajísimas a los acusados.

Estos fallos buscan claramente la impunidad de los genocidas e impedir el avance hacia la investigación y juzgamiento de los responsables civiles. No estamos recurriendo a una metáfora cuando decimos que nos gobiernan los mismos que todavía no pudimos llevar ante los estrados judiciales. Este es uno de los grandes objetivos de fondo del cambio de paradigma que el gobierno nacional y sus aliados judiciales, mediáticos, religiosos y empresariales pretenden implementar en materia de derechos humanos. Como ya señalamos, es por ese motivo que vacían programas de apoyo a las investigaciones o instruyen a los abogados del Estado para no apelar fallos y no presentarse como querellantes. Es por eso también que atacan a los y las principales referentes de los organismos de derechos humanos, cuestionan la legitimidad de nuestras luchas, habilitan el accionar de los grupos que reivindican el terrorismo de Estado, ofenden la memoria de los 30.000 desaparecidos y niegan el genocidio.

El otro gran objetivo de este cambio de paradigma y este giro en la política de Estado en materia de Memoria, Verdad y Justicia, como ya dijimos y volvemos a afirmar, es fabricar consenso en un sector de la población que le permita ejecutar la represión con la que en estos días buscan doblegar la resistencia popular a las medidas económicas de hoy. Pero erraron en el cálculo y la formidable ola de repudios los hizo cambiar sobre la marcha e intentar despegarse de esta intentona pro genocida.

Reiteramos también nuestro rechazo enérgico a la tentativa de la cúpula de la Iglesia Católica de llamar a la “reconciliación” y “pacificación”, sin haber brindado información sobre el destino de los desaparecidos ni haber hecho una autocrítica profunda sobre su rol durante la dictadura.

Hace menos de una semana, en esta misma plaza, los organismos de derechos humanos de Entre Ríos convocamos a toda la sociedad a seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia y resistir desde cada lugar de lucha para frenar estos atropellos. Estamos convencidos de que así podremos lograrlo, como nos enseñaron las Madres y Abuelas, los Hijos, los Familiares, los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Como lo enseña cada luchador y cada luchadora que abraza su bandera y hace suya la causa del pueblo.

La inmensa mayoría del pueblo argentino, una vez más, se ha puesto de pie y grita con todas sus fuerzas:

¡Ni un paso atrás!

¡Nunca más un genocida libre por las calles argentinas!

30.000 compañeros desaparecidos, ¡presentes, ahora y siempre

Documento Unión Cívica Radical de Villa Elisa

Respecto al Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, votado por la mayoría de sus miembros, mediante el cual se aplicó el beneficio del 2 x 1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad, la Unión Cívica Radical de Villa Elisa, rechazó categóricamente ese fallo, ya que lo consideró un grave e importante retroceso en materia de la aplicación de normas jurídicas, en el cual no se ha tenido en cuenta la doctrina internacional, ni la jurisprudencia internacional, ni los tratados internacionales firmados sobre ese tema.

En Basavilbaso también

El Consejo de Unidad Básica Juan Domingo Perón del Partido Justicialista (PJ) de Basavilbaso se manifestó en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Nación que declaró aplicable el beneficio del 2×1 para la prisión en caso de crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar.

“Desde el retorno de la democracia, nuestro país fue reconocido por sus políticas en favor del esclarecimiento de la etapa más oscura que vivió nuestra sociedad con el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y, con este fallo, se va en la dirección contraria del castigo a los crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y también van en el sentido opuesto del repudio al terrorismo de Estado que es absolutamente necesario para que nunca más nos vuelva a pasar a los argentinos”, se sostiene desde el justicialismo de la vecina ciudad.