Los problemas sexuales y sus repercusiones en la visión del sexólogo Dr. Marcelo Lemus

El Dr. Marcelo Enrique Lemus es médico, especialista universitario en Urología, ex Medico Residente del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, Sexólogo Clínico de la Sociedad Argentina de Sexología y Educador Sexual de la Asociación Argentina de Sexualidad y Educadores Sexuales, entre otras especialidades vinculadas a la urología y la sexología.

El médico está atendiendo hace un tiempo en nuestra región y 03442 dialogó con él sobre los diferentes temas vinculados a la realidad social que tienen al sexo como eje de muchos de los problemas serios que afectan a la gente

“La sexología es una especialidad que ha cobrado relevancia en los últimos años, hoy apoyados por la tecnología, las redes sociales, la publicidad, la propaganda, y lamentablemente también por los hechos de violencia de género y por cuestiones que son cada vez más frecuentes y más graves vinculadas con la sexualidad”, señala el médico.

“La violencia y la educación sexual presentan un problema a resolver desde muchos puntos de vista, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza de sexualidad, que no se enseña en ningún lado. Solamente en algunos espacios de obstetricia y en algún taller de segundo año de medicina, nada más sobre un tema que vivimos desde que se nace hasta el final. El tema nos atraviesa por todos lados”, afirma el médico.

Trazando un panorama general de la situación que presenta este tema en particular, afirma que “Los tiempos han cambiado, las generaciones nuevas son las que empujan, y cada vez más gente se interesa en la sexualidad y consulta para encontrar soluciones. Todavía siguen siendo más los varones los que llegan a la consulta, y lo hacen, sobre todo, por temas de disfunción eréctil. Sin embargo tengo colegas que me dicen que muchísimas mujeres se acercan por consultas. Claro que la cantidad de personas que consultan siempre depende del contexto sociocultural, de la zona, de la ciudad. En esta zona, particularmente, son muy pocas mujeres las que se acercan para consultar, pero acompaña mucho al hombre”.

El profesional remarca que la consulta mayoritaria se da en temas de disfunción eréctil y eyaculación precoz, “se da más en los muchachos jóvenes”, señala, mientras que en la mujeres, la falta de deseo, el dolor coital o la falta de concreción del orgasmo son los temas centrales de las consultas.

“Pero también hay problemas que son de la pareja. Muchas veces vienen por una disfunción sexual y en realidad tienen una disfunción de pareja”, remarca.

“La sexualidad es relación, es intercambio, es economía, es sociedad, es política, es todo, es el contexto en el que somos. Nos atraviesa todo el día todos los días. Desde que nos lavamos la cara y nos afeitamos lo hacemos para vernos bien. Y eso también tiene que ver con el placer. Por eso hay parejas que consultan por el displacer en las relaciones sexuales, y ahí surge que, efectivamente, son disfunciones sexuales orgánicas, como una eyaculación rápida o la falta de orgasmo, pero otras son, en realidad, problemas de la pareja, crisis de cualquier nivel que terminan afectando, pequeñas, medianas o grandes, las crisis pueden afectar. Muchas veces hay peleas que finalmente repercuten en la cama. Finalmente las sábanas tienen la verdad sobre lo que está pasando”, detalla.

Género y machismo

“Hoy la televisión usa a las mujeres para vender, la cosificación de la mujer no ayuda a la sexualidad, porque se hacen y se ventilan cosas de la intimidad y propias de una pareja a cambio de dinero y que son mentiras. Es la cultura machista que sigue persistiendo en muchísimos aspectos.Pero no es necesario ir tan lejos ni a la televisión. Hoy muchas de las mujeres comunes, las de todos los días, las de su casa, desconocen derechos mínimos que deberían ejercer, por lo que es necesario difundir y concientizar. No puede ser que una mujer embarazada o con un bebé en brazos siga haciendo la cola en un banco cuando la ley las ampara para priorizar su atención. Pero muchas tienen miedo de ejercerlo por como la miran los demás. Seguimos siendo educados por machistas y como machistas”, remarca.

“Eso también se ve en el consultorio. El problema lo tiene él y sobre que se sientan él le dice: “Me trajiste los análisis?”, y ella sale corriendo a buscarlos. Yo siempre les digo lo mismo: “pero es usted el que los tiene que traer, es usted el del problema”, yo me meto a propósito, porque hay que empezar a cambiar comportamientos”, relata.

El médico afirma que también se ve algo que es notorio, “las parejas más jóvenes ya no muestran un comportamiento tan marcado, las chicas más jóvenes se dejan presionar menos, y eso es muy bueno”.

Confianza

Pero claro que la situación tiene muchas dificultades que superar, “la gente reacciona de una manera cuando tiene que ver al urólogo, y de otra cuando se trata del sexólogo. Cómo yo soy las dos cosas bien puedo ver la diferencia. Es más fácil desnudarse para ver si tenés un tumor de testículo, que desnudar la cabeza para saber si tenés un problema en la cama con tu pareja”, dice.

Relata también que depende mucho de las zonas. “En Santiago del Estero, el 93% de las parejas tienen casos de violencia familiar, es altísimo el porcentaje de chicas menores de 15 años que quedan embarazadas, esto es propio de la ignorancia, del machismo, del feudalismo que impera en esa zona, falsas creeéncias, imposiciones religiosas. Yo trabajé en una ONG de Santiago y había chicas que nunca habían visto un preservativo, pero sí sabían que la Iglesia se opone a que lo usen”.

Como no pensar entonces que la sexualidad tiene que ver con la educación.

“En ese contexto, esta zona en particular, la zona de Colón y Concepción del Uruguay, también marca su propia identidad. Esta ciudad en particular tiene un nivel cultural muy elevado, la gente se muestra más abierta y avanza de manera más rápida en soluciones. Me ha sorprendido la cantidad de gente que se acerca. Muchos han sido derivados por colegas que conocen como trabajo, otros que han sido enviados por pacientes míos que estoy tratando, otros simplemente porque se enteraron que hay un especialista en el tema que los está afectando, buscan una solución y la han encontrado”, apuntó.

“Por supuesto que la gente tiene vergüenza, tiene pudor, tiene tabúes. Por eso el concepto de la privacidad es un tema sacrosanto. Y así debe ser en este como en cualquier otro tema vinculado a la salud de las personas. Yo tengo más de 10 mil fichas de pacientes, son 10 mil almas que confían aspectos importantes de su vida que deben ser resguardados en el más estricto ámbito del secreto profesional”, dice.

Respecto de este tema reitera que “La confianza con el profesional es fundamental, porque muchas veces hay pacientes que acuden a soluciones que no existen, compran pastillas carísimas por internet sin ningún tipo de consulta previa, luego se dan cuenta que no da resultados. Siempre hay que consultar a un profesional, así sea su médico clínico de confianza”.

Por el momento el Dr. Lemus atiende dos veces por semana en Colón, y en Concepción del Uruguay una vez por semana en Artusi 530, por turnos los interesados pueden dirigirse al teléfono 03442 433852, por urgencias al 3447 534022.

Curriculum de doctor Lemus

Médico

Especialista Universitario en Urología

Ex Medico Residente del HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD DE MAR DEL PLATA

Sexólogo Clínico Sociedad Argentina de Sexología

Educador Sexual – Asociación Argentina de Sexualidad y Educadores Sexuales

Breve descripción:

Atiendo todas las patologías referidas al Sistema Urogenital Masculino y Femenino

Urología:

Enfermedades del Riñón

Cálculos Urinarios

Infecciones Urinarias

Trastornos Genéticos y Patología Quirúrgica del Riñón y Uréteres

Cáncer de Riñón, Quistes, Malformaciones

Enfermedades de la Vejiga, Tumores, Cálculos, Divertículos, Reflujo

Enfermedades del Trayecto Inguinal, Varicocele, Hidrocele, Quistes testiculares.

Lesiones del Pene, Enfermedad de Payronie, Tumores, Fimosis.

Enfermedades de la Uretra. Estrecheces. Quistes uretrales femeninos.

Incontinencia de orina en ambos sexos.

Trastornos genitales de la mujer: Prolapso genital, colocación de prótesis para Incontinencia urinaria. Vaginoplastia.

Sexología: