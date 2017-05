La tradicional buseca de Rocamora volvió a decir presente

Hace más de una década comenzó esta tradición de hacer la popular buseca en Rocamora para que decenas de familias uruguayenses la compartan y disfruten en sus mesas. Este 25 de Mayo no fue la excepción y una vez más el club dispuso su venta, la que terminó siendo un total éxito ya que hasta la tarde del miércoles se llevaban vendidas más de 450 porciones; todo un récord. Gustavo Pag, quien desde el comienzo está a cargo de la misma, contó los detalles de la organización y realización.

El martes pasado, en horas de la siesta, los primeros pasos de la “buseca del 25” se dieron en la zona del quincho. Horas antes habían sido hervidos los elementos principales y el tema de la verdura también tuvo su momento. “No recuerdo bien pero creo que empezamos en el año 2005, en 2006 el club ascendió y ya habíamos arrancado con esta locura”, contó Gustavo Pag, quien es una suerte de coordinador y encargado de lo que finalmente se degustará en la mesa.

Vinculado estrechamente al club desde hace años, vio crecer y jugar en la institución a sus hijos, Francisco, Ornella, Natalí y Micol; todos vistieron la camiseta del Rojo y en el caso de los dos mayores ya realidades en el TNA y Liga Femenina respectivamente. “Esto empieza 30 días antes, cuando nos acordamos que se viene la fecha patria; 25 de Mayo o 9 de Julio, o las dos. Arrancamos buscando las cosas que no tenemos en el club, fuera de lo que son los ingredientes, y seguimos con el tema de la venta”, explicó.

Respecto del inicio de la elaboración en sí, comentó: “Comenzamos un par de días antes, hervir todo nos lleva un día entero; lo hacemos así porque si no sería imposible hacer todo el mismo día”. Y continuó: “El jueves mismo estamos acá a las seis de la mañana, prendemos todos los mecheros y comenzamos a hacer la salsa. Para las 11 o 12 del mediodía ya está lista la buseca”. Cualquiera que pase por el club en ese horario podrá notar la cola de gente y la fila de autos que dominan el lugar.

El Ruso, ligado a una familia con roces culinarios, no soltó mucha prenda de la elaboración pero algo dijo. “Respetamos una receta que hace años me dio mi viejo y que no varía mucho. En los primeros años fueron unas 200 porciones máximo, después se fue duplicando la apuesta y también todo lo que ponemos a la buseca. Por eso nunca nos falla y cuando ingresé al club me dijeron que se llevaban vendidas 454 porciones ya. Esto es la primera vez que pasa”, señaló con entusiasmo.

“En los años anteriores, el día previo, sabíamos de unas 250 o 300 porciones que estaban vendidas. Este año nos sorprendió y aun con el tiempo que no ayudó para nada porque normalmente para esta fecha hace frío, inclusive el año pasado fue así, pero en éste hace calor y la venta fue todo un éxito”, añadió en esta charla que se produjo en la cocina donde en las primeras horas del jueves se encendieron los mecheros con más ollas que en otras oportunidades.

Lo que se recauda con la buseca se destina a las diferentes categorías del club, que en esta época están en competencia fuerte a nivel Liga Provincial y Torneo Asociativo. Lo mismo que el Minibasquet. “Esto para mí es una satisfacción personal que hacemos principalmente por los chicos, y yo tuve cuatro que jugaron desde niños. Estamos para ayudar, los dirigentes me llamaron para ver si me quería hacer cargo otra vez y para mí es un placer”, aseguró Pag, quien adelantó que el 9 de Julio también habrá buseca.