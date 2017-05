Jornadas institucionales: Juntos hablemos de Cáncer, en dos historias de vida

Desde el Servicio de Oncología del Hospital Centenario Gualeguaychú realizamos un Taller cada 15 días, con el fin de generar un espacio donde las personas puedan expresar lo que piensan de manera libre; sentirse contenidos, escuchados; hablar del significado que les genera el nombre de la Jornada “Juntos Hablemos de Cáncer” y cómo quieren participar en la misma.

Surgió desde el Taller que el Cáncer puede aparecer a cualquier edad, que las personas tienen que consultar al Médico y no dejarse estar; que la vida es una sola, lo importante que es disfrutar de cada momento; la connotación de la palabra Cáncer; diagnóstico, tratamientos, cirugías, cicatrices, lucha, fuerza, sus viajes a Concepción del Uruguay para realizar Radioterapia, apoyo de la familia, amigos y vecinos; hacer los controles o estudios, y muchos temas mas, con lo cual en cada encuentro se ve la importancia de que este Taller continúe y no sea solo durante las Jornadas.

La participación de los pacientes en la semana de actividades se va proyectando en cada encuentro, surgió la idea de realizar un video, entregar los premios el día del maratón y poner un stand.

Dos pacientes nos comparten sus vivencias para mostrar a la sociedad de que se trata el Cáncer para ellos.

“Afrontarlo con libertad”

Esta es la historia de Nélida, que tiene 68 años, es oriunda de Larroque y hace cinco años que convive con un Cáncer de mamas y está muy cerca de obtener el alta médica.

“Al Cáncer no me lo tomé como un drama, me gusta decir que lo pase por agua tibia. En las reuniones siempre se aprende, las situaciones más difíciles conmueven pero somos muchos los pacientes con optimismo que hemos vivido esta enfermedad con calma y haciendo lo posible por sanarnos”.

“A veces es más duro para la familia, que no llega a comprender el lugar de uno. Quizás, ni uno mismo puede ponerse en el lugar de su familiar. En mi caso, la familia lo sobrellevó bien, lo sufrieron pero me dieron la libertar de afrontarlo”.

“Mi postura fue: lo tengo y lo supero yo. Me sirvió para darme cuenta que podía hacer cosas por sí misma y no depender de mi compañero, por ejemplo para que me llevara o trajera a los tratamientos”.

“A pesar de ser independiente me ponía mis propias limitaciones como no conducir el auto en Gualeguaychú o Concepción del Uruguay. Sí manejaba en Larroque, ¿por qué no hacerlo en la Ruta 14, Gualeguaychú o en Uruguay? Entonces, enfrenté a mi esposo y le dije, yo voy sola y vos cocinas para que cuando regrese encuentre todo limpio y ordenado en casa. Me vio tan decidida que cumplió e incluso cuidó de nuestro hijo con discapacidad”.

“Respecto de las operaciones y la cuestión estética, les digo a muchas mujeres que a veces son pequeñas cicatrices que con el tiempo son casi imperceptibles. Yo tengo una en la mama y otra debajo del brazo por un ganglio y están tan bien realizadas que no se ven. Quedan a la perfección”.

“Yo tengo PAMI y me cubrió el tratamiento, no tuve nunca que gastar. Me siento muy cómoda con la atención en el Hospital Centenario y en Concepción del Uruguay porque son una maravilla, le agradezco a Médicos y los integrantes del Servicio porque ponen el corazón”.

“Yo me curé”

“Soy Alejandro, tengo casi 25 años. A los 22, me descubrieron Cáncer de testículos. Empecé en noviembre a sentir dolores y puntadas. Por pudor, me dejé estar y no consulté al Médico. Dos meses después, acompañado de un Abuelo, vine al Hospital, me hicieron los estudios y, a la semana siguiente, me operaron el testículo izquierdo”.

“Por la cabeza se me pasaron todos los miedos y la negación: ¿por qué a los 22 años yo iba a tener Cáncer? Me parecía imposible, pero era así. Nadie está afuera de esto. Yo me curé, aunque después en retro peritoneo también tuve ganglios, hice las quimios y puedo aconsejar que no hay que tener miedo a ir al Médico. No vas a ser ni más, ni menos hombre porque te examinen. Es más se puede tener una vida sexual activa porque no te influye en nada”.

“El tema se planteo en casa, hubo muchas lágrimas porque por parte de mi mamá soy hijo único. Fue terrible para ella, pero con buena compañía, firmeza y apoyo de la familia se puede salir adelante. Nunca tenés que bajar los brazos o dejar de hacer algo. Para mí, es cierto que el trabajo es salud”.

“La gente del Servicio Oncología es increíble, es como si fueran parte de tu familia y eso lo compartimos todos los que nos atendemos en el Hospital. Los Médicos son tus doctores, amigos, compañeros, están al pendiente de tu salud. El trato que me brindaron acá no lo tuve en ningún otro lado”.

“Al poder contarlo, sentís que es una experiencia de vida muy linda, más allá de todo lo que pasas, te enseña mucho. Ahora, a las reuniones está viniendo una señora con sus miedos, como los tenemos todos, y pudimos contarle nuestra experiencia. Ella se sentía mal pero al salir dijo que la ayudamos, eso nos une aún más a todos en el grupo. Podemos dar nuestro granito de arena para que la gente tome conciencia”.

“La rama económica de la enfermedad paso por el Hospital. Mi familia afrontó algunos gastos porque somos de Gualeguay y decidimos alquilar en Gualeguaychú para estar más cerca. En el Hospital nunca me falto nada: me operaron acá; me hice los análisis clínicos y las quimioterapias en el Centenario. Después cuando me derivaron para otra operación a Paraná, se ocupó de todo el Hospital”.

“A todos los amigos y compañeros de trabajo o si tuviera la oportunidad de ir a una escuela, les digo que hay que ir al Médico para que te revise y tomar conciencia que, a tiempo, el Cáncer se cura. Lo estético no te cambia. Yo veo los 50 puntos y digo “yo pude”. Es, orgullosamente, una herida de guerra ganada”.

Recordemos que la Semana “Juntos Hablemos de Cáncer” se desarrollara desde el lunes 15 al domingo 21 de mayo con diversas manifestaciones como: Taller para familiares del paciente oncológico “Cuidando a los que cuidan”, donde se abordarán aspectos emocionales relacionados al enfermar; Taller “Luzca bien… Siéntase mejor” en conjunto con Pelucas de Esperanza; actividades compartidas con LALCEC como “SaludArte”; con la participación de la obra de teatro del Grupo Ilusiones; el “Musical de Mulatos” de Musicante; danza del Instituto de Elisa Zonis; charla abierta a toda la comunidad sobre medicina integrativa a cargo de la Dra. Oncóloga Laura Nasi; “El rol de las Fascias” a cargo del Lic. Diego Rodríguez, actualizaciones para profesionales con diferentes disertantes; finalizando con un maratón participativo.

Destacamos que para la realización de la jornada contamos con el apoyo de muchas personas y entidades de la ciudad.-