Información de Caseros

ARGENTINA SE UNE AL PACTO GLOBAL DE ALCALDES PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN

La Red Argentina para el Cambio Climático, la Federación Argentina de Municipios y representantes de la Unión Europea firmaron, el pasado viernes 12 de mayo en el hotel Crillon de la ciudad autónoma de Buenos Aires, un pacto a través del que se comprometen a promover la adhesión de las localidades del país austral al pacto global y apoyar sus proyectos de energía sostenible.

El Intendente de Caseros Sr. Alejandro Farías participó de la conformación del Consejo de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), alianza de ciudades vinculadas a la problemática ambiental que tendrá como sede a la ciudad de Rosario, en línea con las sostenidas políticas que se vienen llevando adelante en la materia.

En este encuentro el Intendente Farías agradeció la incorporación de su municipio en esta Red, felicitando a todos por el trabajo que vienen desarrollando en pos de un saludable ambiente. Relato su experiencia en cuanto a concientizar a la comunidad para lograr buenas prácticas de separación de Residuos Sólidos Urbanos, mediante la implementación de un concurso, para tal fin. Además manifestó que con el propósito de ahorrar energía, se comenzó con el recambio de luminarias en el alumbrado público, optando por incorporar el sistema de luminarias led. Y por último, ante el asombro de los representantes Europeos, hablo sobre el control de aplicación de fitosanitarios, en el marco de la Ley de Plaguicidas, lo que convirtió a Caseros en un ejemplo a seguir.

La red trabajará en estrecha vinculación a un programa de la Unión Europea, a través de sus sedes en Argentina, Brasil y Bruselas, que prevé el acceso a financiamiento para llevar a cabo distintas iniciativas en las ciudades miembro.

Durante el encuentro de Intendentes, se presentó además el Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, alianza mundial de más de 7.000 municipios que desarrollan acciones frente al cambio climático, en cuyo marco la flamante RAMCC fue designada como Coordinadora Nacional de este movimiento en Argentina. Posteriormente, representantes de la Unión Europea de las sedes de Argentina, Brasil y Bruselas presentaron diferentes programas de fortalecimiento y financiamiento a los municipios que implementan acciones frente al cambio climático.

De esta manera, junto a Farías, los intendentes de Godoy Cruz (Mendoza), Paraná (Entre Ris), San Carlos de Bariloche (Rio Negro), General Alvear (Mendoza), Juana Koslay (San Luis), Malabrigo (Santa Fe), Los Surgentes (Santa Fe), Tafí Viejo (Tucuman), Tapalqué (Buenos Aires) y Córdoba CONFORMAN, DESDE ESE DÍA, EL ENTE PÚBLICO QUE COORDINA LAS ACTIVIDADES DE 125 MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. Cabe destacar que de la actividad participaron, además, representantes de distintas organizaciones internacionales e integrantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que permitirá ampliar las acciones que los municipios de la RAMCC vienen implementando para mitigar y adaptarse al cambio climático.

2° ANTICIPO DEL INMOBILIARIO URBANO

En la Oficina de Catastro Municipal se encuentran para retirar las boletas correspondientes al 2º Anticipo del Impuesto Inmobiliario Urbano. Para retirar las mismas es indispensable presentarse con la boleta anterior, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas.

HOY SORTEO DEL PLAN DE AHORRO DE VIVIENDAS

La Municipalidad de Caseros comunica que hoy miércoles 17 de mayo se realizará el sorteo correspondiente al mes en curso del Plan de Ahorro Municipal de Viviendas. El encuentro se realizará en las instalaciones dl Centro Cultural “Margarita Thea” a las 20:30 horas. Se invita a todos los pre- adjudicatarios del grupo con prioridad habitacional- publicado en la página web de este municipio (www.municaseros.gov.ar)- a participar del mismo.

MAÑANA LAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL NO ATENDERÁ AL PÚBLICO

El Área de Catastro Municipal informa a toda la comunidad que el día jueves 18 de mayo, permanecerá cerrada sus oficinas, debido a que el personal de dicha Área viajara a la ciudad de Gualeguaychú a realizar una capacitación de la Agencia de Seguridad Vial. Por tal motivo ese día no se realizaran ningún tipo de trámites correspondiente a licencias de conducir, libreta sanitaria, retiro de impuestos, entre otras.

CONVOCATORIA ARTESANOS FESTEJOS 25 DE MAYO

La Municipalidad de Caseros invita a todos los artesanos locales a participar de los festejos por el 25 de Mayo, los cuales se realizaran ese mismo día. Los interesados deberán acercarse al municipio local de lunes a jueves de 07:00 a 13:00 horas a inscribirse, tienen tiempo hasta el próximo lunes 22 de mayo.

PREPARATIVOS FESTEJOS POR EL 25 DE MAYO

La Municipalidad de Caseros invita a toda la comunidad a participar de los festejos por el 25 de mayo, los cuales se realizaran ese mismo día en la explanada del predio del ferrocarril y se contara con la Maratón de Caseros “Sergio Pésaro”.

Cronograma de actividades:

08:00 horas al izamiento del Pabellón Nacional en la plaza principal Capitán Gral. Justo José de Urquiza.

09:00 horas: Inscripción para la Maratón

1 K/ 4K/ 8K. Categorías femeninas y masculinas. Trofeos 1°, 2° y 3° por categorías y medallas finisher.

10:00 horas: Comienzo Maratón

13:00 horas: Entrega de Premios Maratón

15:00 horas: Acto Protocolar

15:30 horas: Actuación números musicales

Facundo Torresan grupo

Marcos Martín y los del Amanecer

Durante en este día festivo, el público presente podrá disfrutar de un paseo pictórico (sobre las sendas internas del predio), artesanos locales y los croquiseros urbanos de la ciudad del Concepción del Uruguay.

Servicio de cantina a cargo de la Comisión del Rugby del Club Juventud de Caseros y Amigos Solidarios. Para mayor comodidad llevar asientos. Se ruega concurrir con un alimento no perecedero en colaboración con los Amigos Solidarios.

Celebremos juntos un año más de la Revolución de Mayo de 1810!!!

Organiza Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Caseros.