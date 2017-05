Igualdad entre Gimnasia y Agrario aprovechada por Almagro y San Marcial

Gimnasia y Agrario Rocamora igualaron 1 a 1 en el juego que abrió la 6ª Fecha. Las Canarias siguen liderando la Zona A, pero ahora en compañía de Almagro, que goleó a Engranaje. Las Lobitas continúan punteras en soledad la Zona B, con San Marcial que goleó a Lanús a solo un punto.

En el estadio Núñez se disputó la 6ª Fecha del Apertura Femenino “Dolores Costa de Urquiza”, comenzando la jornada por la mañana y extendiéndose hasta que el sol comenzó a ocultarse.

En el juego de primera hora se enfrentaban los líderes de ambos grupos, Gimnasia y Agrario Rocamora. Igualaron 1 a 1 con emociones que llegaron en los minutos finales, cuando todo parecía encaminarse al cero por lado. Abigail Barral puso en ventaja a Las Canarias, lo igualó un rato después Antonella Rapallo, de penal. No quedó tiempo para más y repartieron puntos.

La igualdad fue aprovechada por Almagro y San Marcial, que pusieron las goleadas de la tarde.

Las Aurinegras se impusieron 11 a 0 a Engranaje y alcanzaron en la punta de la Zona A a Agrario. Los goles fueron convertidos por Melina Ramírez en cinco ocasiones, Antonella Benítez y Oriana Gómez anotaron un par de veces, más los de Estefanía Suárez y Silvina Villa.

Por su parte Las Bohemias lograron otro resultado contundente, 13 a 0 a Lanús, para quedar a solo un punto de Gimnasia en la Zona B. Alfonsina Bordet marcó cuatro, Agustina Garnier, Ana Laura Ledesma y Virginia Crudo dos, completando la goleada Florencia Bonnin, Valeria Zarate y Lourdes Leiva.

Atlético Uruguay, con tres de Flavia Duarte, le ganó 3 a 2 a Don Bosco, que marcó a través de Alexia Farías y Milagros Espinosa. Unión y Recreo de San Justo se impuso a Los Gorilas por 4 a 3. Se hicieron presentes en la red para el ganador Carina Losota, Tamara Coutinho Da Silva, Trinidad Gómez y Cecilia Povoroznik. Para las Verdes del Palacio Jesica Olivera, Ailin Marignac y Pamela Cabrera. En tanto que Parque Sur y María Auxiliadora igualaron sin goles.

Resultados

Gimnasia 1 – Agrario Rocamora 1

Engranaje 0 – Almagro 11

Don Bosco 2 – Atlético Uruguay 3

Parque Sur 0 – María Auxiliadora 0

San Marcial 13 – Lanús 0

Unión y Recreo 4 – Los Gorilas 3

Libre: Defensores del Oeste

Árbitros: Cristian Casse, Daniel Santamaría, Julio Teubner, Mariela Saldivia y Adriana Goyeneche

Posiciones

Zona A Pts. J G E P GF GC DF 1 Almagro 13 5 4 1 0 25 2 23 2 Agrario Rocamora 13 6 4 1 1 21 7 14 3 Gorilas 9 5 3 0 2 13 8 5 4 Unión y Recreo 9 6 3 0 3 11 10 1 5 Defensores del Oeste 7 5 2 1 2 5 9 -4 6 Don Bosco 0 6 0 0 6 2 14 -12 7 Engranaje 0 6 0 0 6 1 32 -31 Zona B Pts. J G E P GF GC DF 1 Gimnasia 16 6 5 1 0 23 4 19 2 San Marcial 15 6 5 0 1 27 5 22 3 Parque Sur 10 6 3 1 2 7 6 1 4 María Auxiliadora 7 5 2 1 2 12 6 6 5 Atlético Uruguay 6 5 2 0 3 10 18 -8 6 Lanús 0 5 0 0 5 0 36 -36

Próxima Fecha (7ª)

Don Bosco vs. Defensores del Oeste

Engranaje vs. Atlético Uruguay

Gimnasia vs. Almagro

Los Gorilas vs. Agrario Rocamora

San Marcial vs. María Auxiliadora

Unión y Recreo vs. Lanús

Libre: Parque Sur