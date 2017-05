Hola conciudadanos uruguayenses:

Sin duda vivimos en una sociedad donde con las leyes pasan cosas increíbles. Por una parte sabemos que no se respetan, tenemos muchas pruebas de ello, lamentablemente no es novedad y por otra hay gente que ni siquiera las conoce, a pesar de la obligatoriedad constitucional que nos exige conocerlas una vez publicadas en los boletines oficiales respectivos.

También vivimos localmente en una sociedad donde la ignorancia de nuestra Historia vernácula es notoria y además lastimosa. Si digo que se vive en la “ignorancia” es porque no se puede calificar de otra manera a quienes la ignoran, la desconocen y provocan afrentas a verdaderos iconos de nuestro pasado.

Cualquier leyenda escrita en paredes de cualquier edificio público o privado de la ciudad o de nuestra patria es una aberración y digna de una condena carcelaria, sin duda, pues significa –nada más y nada menos- atentar contra la propiedad pública o privada, no importa cuál sea, lo cual es un delito punible.

No hace mucho tiempo, meses no más, hubo atrevidos que ensuciaron el pedestal del monumento a quien se considera uno de los padres de la patria: José de San Martín. Sin duda es tan incalificable como encontrar una leyenda escrita en la Pirámide de nuestra Plaza Ramírez o en las paredes del Histórico Colegio o de la Basílica.

No pasó mucho tiempo que personas de un determinado grupo –señalo el hecho aberrante por la culpabilidad de las personas, no del grupo político, pues hay leyendas de dos diferentes partidos- que se dedicaron a ensuciar a una obra civil cargada de Historia, no solamente lugareña sino que tiene proyección nacional.

Eso me llevó a escribir en ese momento un pequeño artículo sobre el hecho que sirvió como idea, creo yo al menos, para que se dictara una norma a nivel del Concejo Deliberante tendiente a preservar esa modesta obra civil cargada de Historia. En esa norma se dictamina que deberá preservarse a esa obra civil y restaurarla a su estado original. Me refiero concretamente a lo que los uruguayenses que defendemos –muy humildemente me considero como defensor de nuestro patrimonio- esto que es parte de nuestra Historia y que llamamos “Alcantarilla de los Ilustres” y que quienes no ignoramos nuestra Historia conocemos y apreciamos su valor.

En sus paredes están los nombres o las iniciales de personalidades de la Historia Argentina: escritores, periodistas, políticos. Entre estos últimos hay dos muy destacados: uno que perteneció al primigenio gobierno del partido que más ensució a la citada Alcantarilla, el Vicepresidente de la primera Administración de Gobierno del Peronismo: el correntino Juan Hortensio Quijano y de uno de los principales fundadores de la Unión Cívica Radical, quizá el que la inició con la Unión Cívica de la Juventud: el gualeguayense Francisco Barroetaveña.

Hoy, como producto de una interna de un partido político, se volvió a afrentar contra la integridad de esa obra civil con dos agravantes: por un lado es no haber cumplido el Municipio lo que la norma dictaminaba y que es la restitución a su estado original y cuidado y preservación de ella y por otro es que los responsables y dirigentes de esa fracción partidaria permitieran que se pintaran sus paredes y que conjuntamente con aquellos que ejecutaran esa ignominiosa tarea, desconozcan los alcances de la norma legal que regula la preservación, por un lado y sean ignorantes de la Historia de esa Obra Civil por otro.

Realmente más que enojo, da pena de ver tanta barbarie e irracionalidad.

Ángel Mazzarello

DNI 5.812.093