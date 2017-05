Gran preocupación en la Cámara de Droguerías de la provincia

La implementación de lo que será el nuevo sistema de compra de medicamentos que propone el ministro de Salud, Ariel De la Rosa, genera un gran desconcierto y preocupación de la Cámara de Droguerías de la provincia de Entre Ríos, que temen quedar fuera del sistema y que esto genere el inexorable cierre de más de 30 droguerías en el territorio provincial.

Integrantes de la Cámara, dialogaron con 03442 para contar la situación por la que están atravesando, pero prefirieron no ser nombrados, por temor a represalias.

Según contaron, desde el gobierno provincial tienen para con ellos una millonaria deuda que corresponde a todo el año 2016 y lo que va de 2017, habiéndose cancelado recientemente, el 2015, lo que implica desfasajes de costos imposibles de sostener, generando pérdidas a las pequeñas empresas que proveen medicamentos.

“Nosotros somos proveedores de Clínicas y Sanatorios, pero nuestro principal clientes es el Estado Provincial. Nuestra preocupación es que el Gobierno, desde hace unos 8 meses, está intentando implementar el llamado “Sistema de compras centralizado”, lo que atenta directamente contra las Droguerías. Nosotros nos presentamos en licitaciones de los hospitales y el que gana se manda la orden para el abastecimiento, pero que lamentablemente viene con sus problemas de pagos atrasados y como ejemplo es que en febrero de 2017 cobramos todo los del año 2015, pero pese a esto, nunca dejamos de atender a los hospitales y las urgencias. Pero lamentablemente este ministro quiere cambiar el sistema por el que le mencioné, para lo que aduce que están pagando sobreprecios caros, pero lo cierto es que si nos pagaran en tiempo y forma podríamos bajar mucho los valores, pero de la manera que estamos cobrando, vamos de mal en peor”, exolicó uno de los titulares de Droguería.

Un negociado para pocos

Los drogueros, sostienen que el nuevo sistema los deja fuera para beneficio de dos o tres empresas grandes, ya que por los requisitos que impondrán, será imposible presentarse, favoreciendo esto los negociados.

“Esto es un negocio que mueve 900 millones de pesos al año en todo concepto y esto se puede prestar para beneficio de algunos, ya que se llamará solo a dos o tres empresas más grandes del país. Si esto se concreta significará el cierre de las Pyme entrerrianas, quedando unas 400 familias sin trabajo, con lo que eso implica. No entendemos como tenemos un presidente de la Nación que incentiva el progreso de las Pyme y en nuestra provincia es al revés. Nosotros generamos trabajo y aportamos a la provincia, nuestra provincia, por eso pretendemos seguir trabajando. Al realizarse una compra total por 900 millones, la provincia nos pone requisitos que escapan a nuestras posibilidades empezando por un pliego de 50 mil pesos; un capital de empresa por 50 millones, que no tenemos; ventas anuales de 300 millones; una licitación general por un paquete de medicación, no medicamento por medicamento; un contrato a 3 años que nos deja afuera de toda posibilidad a corto plazo y entregar 70 computadores para los hospitales con un sistema informático adecuado. Sin dudas el sistema que quieren implementar, está armado para tres grupos empresariales grandes y eso puede favorecer a unos pocos”, reclamaron dl drogueros.

Reuniones sin resultados

Los titulares de las Droguerías, explicaron a 03442 que se conformó la Cámara en las que se sumaron firmas de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y Paraná, en su mayoría, de manera de poder organizarse mejor.

“Hemos mantenido reuniones con diputados, con el mismo ministro cara a cara. Le dijimos que se nos pague en tiempo y forma y nosotros podríamos tener mejores precios. Ellos nos dicen que se pueden ahorra un 20 por ciento y nosotros le decimos que se ahorrarían mucho más si nos pagaran con plazos cortos y no de esta manera, teniendo una deuda de más de un año de antigüedad. Lamentablemente no tenemos respuesta satisfactoria y vemos gastos innecesarios como ser sueldos elevados para funcionarios que no cumplen funciones importantes. Nosotros queremos que lo que se haga, de posibilidades a todos y no quedar excluidos. Queremos tener la posibilidad de licitar en condiciones parejas. No nos pueden imponer esas condiciones como a empresas gigantescas. De esta manera tendremos que competir contra monstruos. Será una competencia entre David y Goliat. Esto podría seguir así de la misma manera sin cambios si pagaran en tiempo y forma, y hasta se ahorrarían plata. También es cuestión de logística, ya que si en estos momentos el hospital llama pidiendo un medicamente faltante, ya mismo se lo llevamos, algo que no podrán hacer con esas empresas con compras centralizadas. A esto se le suma que con ese sistema van a enviar todo los medicamentes juntos, complicando todo por el hecho de que no hay espacio físico en los hospitales para almacenarlos y se suma el riesgo de vencimientos. Son todas las cosas que tienen que tener en cuenta y todo esto se hace inviable. El problema es del Gobierno y ellos deberían controlar a los empleados, ya que hay gente que se beneficia y todo se sabe. Necesitamos que la gente sepa lo que sucede y lo que puede llegar a ocurrir, por eso vamos a los medios de prensa. Hoy nos deben 150 millones y no nos pagan y de repente el Estado sale con este nuevo plan, de donde va a salir el dinero, primero que nos paguen y vemos. Tenemos a nuestros empleados preocupados por la incertidumbre de lo que va a pasar. Queremos que nos dejen seguir trabajando”, finalizaron.