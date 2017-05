Goleada de Rex Juntados para seguir solo arriba

La 6ª Fecha del Apertura “Oscar Aníbal Morales” de la Primera División Promocional tuvo su jornada en cancha de Los Gorilas este domingo. Más de quinientas personas recorrieron los Caminos del Palacio y abonaron su entrada para ser parte de la segunda divisional del fútbol uruguayense. Pudieron disputarse seis partidos de los ocho programados. A la hora de jugar los últimos dos, Boca de Colonia Elía – Atlético Concepción y Metegol – Granate, la lluvia y la tormenta eléctrica hicieron que se debiera suspender.

El líder Rex Juntados no dejó dudas, goleó a Deportivo Pronunciamiento por 4 a 0 con tantos de Brian Fernández, Manuel Zuluaga y dos de Héctor Orcajo. Tomó la punta la semana pasada y se afirma con este resultado.

El partido del puntero cerró la jornada en Caseros, que había arrancado temprano con la igualdad 1 a 1 entre San Cayetano y Mandiyú, con goles de Sebastián Berbur y Juan Ayala respectivamente.

Luego Titán se impuso 2 a 0 a Sporting con tantos de Ezequiel Impini y Luciano Fernández. Fue expulsado Juan Pesentti en los de la Concepción.

Defensores conoció la victoria en el torneo goleando a PVC. Fue 3 a 0, Carlos Paccot, Nazareno Piloni y Alejandro Galarza marcaron los goles. Idéntico resultado obtuvieron los anfitriones de Gorilas ante Cala, con dos de Leandro Dutra y el restante de Blas Avalos. Por su parte Libertad dejó sin invicto a Pipas F.C., le ganó 1 a 0 con anotación de Jorga Albeira.

Quedaron pendientes los juegos entre Boca Juniors (Colonia Elía) – Atlético Concepción y Metegol – Granate, sobre los que se resolverá cuando se disputarán en la reunión semanal de la categoría.

Resultados

San Cayetano 1 – Mandiyú 1

Titán 2 – Sporting 0

Defensores 3 – PVC 0

Los Gorilas 3 – Cala 0

Pipas F.C. 0 – Libertad 1

Rex Juntados 4 – Deportivo Pronunciamiento 0

Suspendidos

Boca Juniors (Colonia Elía) vs. Atlético Concepción

Metegol vs. Granate

Posiciones

Equipos Pts. J G E P GF GC DF 1 Rex Juntados 14 6 4 2 0 10 3 7 2 Los Gorilas (Caseros) 12 6 3 3 0 9 2 7 3 Titán 11 6 3 2 1 8 7 1 4 San Cayetano 11 6 3 2 1 9 9 0 5 Libertad 10 6 2 4 0 9 5 4 6 Pipas F:C. 9 6 2 3 1 8 6 2 7 Granate 9 5 2 3 0 7 5 2 8 Mandiyú 8 6 2 2 2 10 8 2 9 Boca Juniors (Colonia Elía) 6 5 1 3 1 6 4 2 10 Atlético Conepción 6 5 1 3 1 8 7 1 11 Metegol 6 5 1 3 1 6 6 0 12 Defensores 5 6 1 2 3 10 11 -1 13 Sporting 5 6 1 2 3 5 7 -2 14 Cala 3 6 0 3 3 9 14 -5 15 Deportivo Pronunciamiento 2 6 0 2 4 4 14 -10 16 PVC 1 6 0 1 5 1 11 -10