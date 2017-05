Goleada de Almagro a San José, igualdad entre Agrario y La China

En cancha de Engranaje, Almagro goleó a San José logrando su tercera victoria consecutiva. Fue 5 a 2 con tantos de Miguel Aguiar y dobletes de Gabriel Padilla y Brian Monzón. Padilla llegó a 8 tantos en el torneo y es ahora el máximo artillero, superó la línea de 7 que tiene Ángel Gómez. Para San José anotaron los hermanos Martínez, Martín y Maximiliano, y se fue expulsado Iván Zaballo.

El Colonia Los Ceibos no se sacaron ventajas el local Agrario Rocamora y La China. Igualaron 1 a 1 y las emociones llegaron en el final. A falta de diez minutos Maximiliano Gorosito de penal puso el 1 a 0 para El Canario. En la jugada que originó la pena máxima se fue expulsado Franco Linares en La China y luego, por festejo desmedido, vio la segunda amarilla el autor del gol Gorosito. Pero quedaba tiempo para más, sobre el tiempo cumplido Oscar Ruíz lo igualó para la visita, también desde el punto penal, para sellar la igualdad definitiva.

Síntesis

Agrario Rocamora 1 – La China 1

Goles: ST: 35’ Maximiliano Gorosito (AR) de penal; 45’ Oscar Ruíz (LCH) de penal.

Expulsados: ST: 34’ Franco Linares (LCH); 36’ Maximiliano Gorosito (AR)

Árbitro: Matías De León

Asistentes: Jonathan Marclay y Federico Suffo

Cancha: Agrario Rocamora

San José 2 – Almagro 5

Goles: Martín Martínez y Maximiliano Martínez (SJ); Miguel Aguiar, Gabriel Padilla-2- y Brian Monzón-2- (A)

Expulsado: Iván Zaballo (SJ)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Juan Moser y Matías Mendoza

Cancha: Engranaje

Pendientes

Atlético Uruguay vs. Rivadavia

Gimnasia vs. Parque Sur

Lanús vs. Engranaje

María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Rivadavia 19 8 6 1 1 16 4 12 2 Gimnasia 11 7 3 2 2 15 5 10 3 Parque Sur 8 7 2 2 3 11 15 -4 4 La China 8 8 2 2 4 10 16 -6 5 Atlético Colonia Elía 5 8 1 2 5 8 21 -13 6 Lanús 3 8 1 0 7 12 31 -19 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 19 8 6 1 1 25 5 20 2 Almagro 18 9 5 3 1 19 9 10 3 Engranaje 15 8 5 0 3 12 10 2 4 María Auxiliadora 13 7 4 1 2 18 11 7 5 Agrario Rocamora 9 9 2 3 4 9 14 -5 6 San José 7 9 2 1 6 17 31 -14