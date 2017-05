Fue admitida la presentación en casación por el caso de las pintadas antisemitas de Basavilbaso



El doctor Mario Arcusin, confirmó que la Cámara de Casación Penal de Paraná tiene las actuaciones y entendió admisible la impugnación casatoria que este abogado presentara por el fallo de primera instancia del juicio por pintadas antisemitas.

La Cámara de Casación Penal de la ciudad de Paraná, en los autos caratulados “Haas, Eric Gastón S/ Daño agravado”, notificó a las partes el día 4 de mayo pasado de la llegada de las actuaciones y que la integración del Tribunal es la siguiente: Dra. Marcela Badano; Dr. Hugo Perotti y Dra. Marcela Davite.

El Tribunal entendió que siendo formalmente admisible la impugnación casatoria en examen, deben ponerse los autos a disposición de partes en la Oficina, para su estudio, por el término de diez días (arts. 514 y 515 del CPPER, Ley N°9754 -modif. por Ley 10317), informando que tanto la presente como las restantes providencias que se dicten durante la tramitación del recurso, serán notificadas al correo electrónico denunciado en autos (art. 512 del CPPER, Ley N°9754 -modif. por Ley 10317).

En diálogo con el Dr. Mario Arcusin, querellante particular en esta causa, y quién interpusiera el citado Recurso de Casación, explicó a colegas de Riel FM que los pasos son los siguientes: Habiendo presentado el Recurso en Concepción del Uruguay, ante el mismo Tribunal que dio el fallo absolutorio, este habría podido determinar que no hay lugar a la Casación, si es que el escrito de interposición del recurso no contenía claramente los motivos en que se fundaba la impugnación y la prueba que intente hacer valer.

Dicho Tribunal de alzada, el de Concepción del Uruguay, debe controlar el cumplimiento de estos recaudos bajo pena de inadmisibilidad. Lo hizo, y lo elevó, lo cual es un primer paso para interpretar que es creíble el Recurso.

Ahora lo recibió la Cámara de Casación de Paraná, que también analizó si era posible aceptar la Casación, y decidió también que sí, por eso constituyó el Tribunal que debe considerar la misma.

Con lo que ya está resuelto que hay una nueva audiencia de debate en Paraná, en fecha próxima, que puede decidir lo siguiente: 1) Que estaba bien lo que dijo el Tribunal de Uruguay 2) Que estaba mal.

En este segundo caso, puede hacer dos cosas: dictar un nuevo fallo, y, si no, puede ordenar que se haga un nuevo juicio en Uruguay, pero con tres jueces distintos.

El Dr. Mario Arcusin destacó que “el Fiscal no presentó la Casación, respondiendo al criterio del Procurador General de la Provincia, Dr. Jorge García, que dijo que la Cámara ni siquiera iba a aceptar el recurso debido a que era una absolución por caso de duda”.

“O sea que el criterio era de que la Cámara de Casación iba a apoyar lo que hizo el Tribunal de Uruguay, y ni siquiera iba a aceptar tratarlo, cosa que finalmente no ocurrió, ya que aun sabiendo que es una absolución por caso de duda igual la aceptaron, con lo que no es arriesgado pensar que se les puede haber ocurrido que hay algo que pueden cambiar”, destacó el querellante.

Ahora, en la audiencia, en la que el Dr. Arcusin estará solo frente a los defensores de Haas, Dres. Lucas Vallejo y Ariel Amarillo, el mismo podrá ampliar los fundamentos que expresó en el escrito de interposición, que consta de 25 fojas, y justificar por qué piensa que el fallo absolutorio es erróneo.