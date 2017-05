“Estoy feliz de estar aquí”

El Tomás de Rocamora no tuvo un buen debut en la Liga. Debió lidiar con dos grandes del Básquet Femenino: el sábado enfrentó a Lanús y el domingo a Vélez Sarsfield. Los partidos fueron muy parejos jugando de igual a igual, pero no se le dio en el final.La Brasileña Tatiana Conceicao, una de las extrajeras que llegó como refuerzo al conjunto de la Histórica, consideró lo que fue el debut de las chicas: “Lanús comenzó muy bien el campeonato y sabíamos que iba ser un partido duro, el equipo jugó muy bien, no se nos dio en el final”.

Tatiana Conceicao vistió la camiseta de Tokio de posadas en el 2015 y fue dirigida por “Pata” Gómez. Expresó sus sensaciones tras su llegada al club el pasado jueves: “Estoy feliz de estar aquí, muy buenas compañeras y estamos muy comprometidas con el trabajo de nuestro técnico Cristian Gómez, podemos sacar buenos resultado luego que nos conozcamos más”.

La pívot de 34 años vistió la camiseta de su selección en los juegos panamericanos 2017, donde logró la medalla de plata, habló sobre sus objetivos e impresión en el club: “El primer objetivo con el equipo es la clasificación para la siguiente fase, y luego ir por otro paso, al Club lo veo muy bien, hay muchas personas involucrados en este proyecto para que acontezca lo mejor en el básquet femenino y espero dar lo mejor para que así sea, ellos se lo merecen por el esfuerzo” Vuelven al trabajoLas Rojas vuelven al trabajo este martes por la noche, pensando en el debut el próximo sábado frente a Peñarol de Mar del Plata.

Presentan el equipo y camise

Este jueves 12 a las 11:00hs, se presenta en sociedad en un acto en el Consejo Deliberante ante los medios de prensa en la Termas Concepción, con la presencia del Intendente José Eduardo Laurito, el presidente de la ADC Fabián Borro y Jorge Satto presidente de Termas Concepción como auspiciante del equipo, además del equipo, también se mostrará la nueva indumentaria confeccionada Stellar y diseñada por una jugadora nacida en el Club, Ornella Pag.