En rápido accionar policial salvaron la vida de un hombre

Es importante destacar que 03442, no publica casos de suicidios, más allá de que problemática no debe ser ocultada, sino tratada, pero hay casos que no pueden escapar a la información, sobre todo cuando la vida le gana al destino fatal.

Esto es lo que sucedió en las últimas horas en la ciudad de Colón, cuando personal de División Investigaciones, que se encontraba de recorrida en la madrugada de este sábado, observó en calles Piamonte y Cabo 1º Pereyra “camino viejo”, un rodado que estaba estacionado de manera sospechosa.

Por esto, los efectivos se acercaron, constatando que el mismo se encontraba en marcha y que había una manguera conectada desde el caño de escape hasta el interior del rodado, introducida a través de una ventanilla trasera, con un sujeto en su interior.

Al ver esta situación los funcionarios abrieron l rodado sin pérdida de tiempo y sacaron a esta persona, que ya se encontraba prácticamente inconsciente, producto de la inhalación de gases tóxicos.

Mientras se daba aviso del incidente, procedieron a realizarle las atenciones primarias necesarias, hasta la llegada de los servicios médicos que lo trasladaron al nosocomio, donde recibió asistencia y tratamiento, quedando a cuidado de sus familiares.