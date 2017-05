El rugby del CUCU y un cambio de estrategia que permitió cumplir un sueño!!!

No solo es una oportunidad para los Clubes que vamos a participar en esta edición del torneo dos orillas desarrollo, sino que es una aspiración que logramos todos los clubes de la provincia, desde San Jaime de la Frontera a Gualeguay y desde Uruguay a Paraná; debemos sentirnos orgullosos de las acciones y contribuciones que individualmente fuimos sumando para lograr simplemente lo que es justo y que arbitrariamente nos impedían.

Desde hace dos años nos planteamos dejar de ser estáticos, para ser dinámicos, dejar de ser dialécticos para ser acción y actuar como verdaderos protagonistas.

Esta puerta que se abre hacia un nuevo horizonte, permitiéndonos compartir este hermoso deporte con clubes de la región en un torneo oficial, era una barrera para todos, un techo impuesto que significaba la aniquilación de las expectativas, de la aspiración crecimiento y del progreso.

Todos trabajamos, le dimos al discurso acciones concretas que respaldaron nuestro reclamo, nosotros el Club Universitario de Concepción del Uruguay, junto a muchos, con esfuerzo y compromiso supimos dar las discusiones que correspondían sobre los escritorios, defendiendo los derechos logrados en las canchas.

Estamos conforme con la templanza con la que avanzamos en estos últimos dos años, todos los integrantes de la comisión, de la subcomisión y jugadores comprendimos que debíamos ser unidos, que el enfrentamiento era desigual, pero que nos sobraban argumentos para sobreponernos – los resultados estaban a la vista – y apostamos a confiar en nuestra capacidad.

Pero claro, que esto no lo logramos solos y no hubiera sido posible sin el apoyo de amigos – los amigos que genera este deporte – que entendieron de nuestro reclamo, se solidarizaron con nuestras frustraciones e incondicionalmente nos acompañaron y aconsejaron, dándonos el aliento adicional que permite mantener el esfuerzo, el compromiso, la tolerancia y templanza; destacamos entre tantos a Tati Milano, Charly Nallim, Huevo Hurcade, Paco López, Pato Lauritto, Turco Godoy. Todos dirigentes relacionados con el deporte, con el rugby, comprometidos con la ciudad y con la sociedad. Sabedores que el deporte en general y al rugby en particular, tienen los valores que comprenden al conjunto sobre lo individual, trasmitiendo respeto, solidaridad y cooperación, para alcanzar sus sueños.

Acceder a este nuevo desafío – Torneo Dos Orillas Desarrollo 2017 – , es un gran compromiso y una responsabilidad que asumimos con todos los que nos han apoyado, los miles de kilómetros que vamos a recorrer, lo serán con alegría, porque cada minuto de juego será el fruto del esfuerzo alcanzado.

Desde la Subcomisión de Rugby del CUCU, agradecemos a todos los que nos acompañaron en este logro, a nuestros jugadores y al cuerpo técnico que quedarán en la historia y le deseamos el mayor de los éxitos al Club Capibá de Paraná, con quien vamos a representar a la provincia de Entre Ríos. Vamos CUCU!!!

Gracias.