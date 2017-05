El promocional a Caseros

Torneo Apertura 2017 Primera Promocional “Oscar Aníbal Morales”

Programación 6ª Fecha

Domingo 07/05

Cancha: Los Gorilas

10:00 San Cayetano vs. Mandiyú

11:00 Titán vs. Sporting

12:00 Defensores vs. PVC

13:00 Los Gorilas vs. Cala

14:00 Pipas F.C. vs. Libertad

15:00 Rex Juntados vs. Deportivo Pronunciamiento

16:00 Boca Juniors (Colonia Elía) vs. Atlético Concepción

17:00 Metegol vs. Granate