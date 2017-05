El lamentable desenlace de la interna del Pro

La Agrupación PRO Alberdi Entre Ríos, línea interna de Afiliados enrolados en la lista Actitud PRO, propuesta para las elecciones internas del día 3 de junio de 2017, comunica a sus integrantes y a la sociedad en general, que dichas elecciones no podrán realizarse por Resolución de la Junta Electoral del partido, ratificada en la instancia judicial por el fallo del juez Federal Leandro Ríos.

De esta forma no se le permitió participar a la lista de Afiliados, Actitud Pro, por medio de una clara estrategia cargada de recursos administrativos y legales fraudulentos, que impida cualquier posibilidad de libre pensamiento y de participación plena. Esta situación sí permite que la lista de funcionarios que responde a la Intervención actual, sea oficializada sin el VOTO del afiliado, con lo que la maniobra llena de sospechas, pone en franca ilegitimidad la normalización del partido, habilitando de esta forma la continuidad de la intervención, la que quisimos terminar por autoritaria y antidemocrática. No se ha cumplido con el principio básico de la política, en donde los conflictos deben ser resueltos, no escondidos.

Queremos agradecer a todos los afiliados que confiaron y creyeron que es posible la libre participación en un partido político y que al estar garantizada por la Constitución, debió primar acorde a los principios que fundaron el PRO, ese derecho del afiliado a los intereses de los funcionarios. No corresponde, por este medio, enumerar todas el arsenal de chicanas y procedimientos utilizados por la Intervención para llegar a esta situación. El PRO tuvo la oportunidad de demostrar su compromiso con ese derecho y debió protegerlo, no destruirlo.

Desde nuestra organización sentimos la enorme satisfacción de haber podido demostrar que , las ganas de cambiar nuestra realidad es la fuerza motriz más importante, habernos organizado en toda la provincia con una línea crítica, haber mostrado que hay posibilidad de nuevos dirigentes, haber mostrado una importante cantidad de personas comprometidas con la vida democrática, es en definitiva haber mostrado que en Entre Ríos hay una nueva fuerza de la gente, circunstancialmente enrolada en el PRO pero que puede ser una gran alternativa para las elecciones ciudadanas del futuro.

Será muy difícil para el PRO, después de esta instancia, presentarse a la sociedad como el partido político de lo NUEVO, del CAMBIO ya que su primer desafío interno no pudo sortearlo con el VOTO del Afiliado. Se llega a un proceso electoral ordenado por la Justicia Federal ante el reclamo de los Afiliados y se valieron de los más oscuros artilugios extorsivos, para evitarlas. Una mancha negra para las pretensiones democráticas del partido presidencial

Si todo lo acontecido en este proceso interno en el PRO en Entre Ríos es desconocido por el Presidente, es muy grave y si lo sabía, es más grave aún, porque lo convertiría en cómplice de una maniobra antidemocrática que debilitaría totalmente su discurso de transparencia, de compromiso con la verdad y la justicia.

A los afiliados y a la comunidad en general, queremos decirles que ha sido, más allá de la nefasta actuación de la intervención y sus secuaces, una excelente experiencia política y que invitamos a compartir y vivirla. La participación activa en la vida política de un partido, permite conocer desde adentro quiénes son los que se nos presentan como dirigentes, cómo piensan y cómo actúan. Esta experiencia nos permitió ver cómo, en lo que quedó como residual de las sucias maniobras enunciadas, el partido del presidente no ha logrado construir una dirigencia acorde a sus principios sino que es más de lo mismo y aferrada a mezquinos intereses. Todo esto quedó plasmado en la acción emprendida, en la que no hubo ni la más mínima voluntad de discutir ideas, de poner en debate las cuestiones partidarias, sino que todo el esfuerzo estuvo al servicio de la destrucción del otro, desconociendo cualquier principio de solidaridad y respeto, situación que sorprende y preocupa por la imposibilidad de traducir ese contenido a la sociedad ya sea desde el partido o desde la gestión.

La insistencia en ser juez y parte, la necesidad imperiosa de trabar cualquier posibilidad de controles partidarios en manos de los Afiliados sin cargos, la conducta persistente de cambiar de cargos sin cumplir con el mandato asignado oportunamente, la ansiedad por mostrarse cerca del poder y mostrarse como dueños del destino de la gente, traducidos en conductas fraudulentas manifiestas como son el armado de padrones que sirvieron solo para el trámite de reconocimiento oficial del partido pero que no tenían el perfil electoral, por lo que más del 80% de los Afiliados desconocían que formaban parte del mismo; los que sí habían dado su consentimiento, se mostraban defraudados de ser afiliados porque desde 2005, fecha inicial de sus afiliaciones, nunca habían sido convocados a participar en actividad alguna; la indiferencia total al crecimiento del padrón; las afiliaciones en el año 2017 de dirigentes que se dicen representantes del PRO y que ocupan cargos desde 2013, lo que los eximió de realizar los aportes exigidos por CO durante todos estos años de función, son apenas una muestra de lo que hemos visto y vivido, lo que nos pone en la obligación de decirle a la comunidad que debemos redoblar los esfuerzos para conseguir el CAMBIO que tanto anhelamos.

Ha sido una fenomenal experiencia del funcionamiento de nuestra joven democracia, de la cual los partidos políticos son su principal herramienta para la participación ciudadana y nos deja como principal aprendizaje la imperiosa necesidad de formación no solo de dirigentes, sino de ciudadanos para que puedan salir de la protesta cotidiana y conviertan a las mismas, en propuestas de cambios reales a la difícil situación social que acosa a la Argentina de hoy.

Queremos, en definitiva, señalar que es mucho más importante lo que nosotros logramos armar que lo que ellos intentaron destruir. Nuestras convicciones e ideales no las van a cambiar aquellos que desde la ilegalidad nos han privado de poder ejercer los derechos que nos corresponden. Sin elecciones no hay democracia.

Por último, y tal como lo anunciamos oportunamente, las PASO serán nuestro próximo objetivo y allí veremos si quienes hoy cercenan nuestros derechos se animan a legitimar con el voto de la ciudadanía lo que hoy han conseguido ilegítimamente.