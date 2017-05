El automovilismo de corazón en el Autódromo local

Llega este fin de semana al autódromo de Concepción del Uruguay una interesante propuesta para los fanáticos del deporte motor, se reúnen dos categorías con similares características. Con autos instalados en el querer popular que son modificados en motor y chasis para ser verdaderas maquinas de competición.

Últimamente muy elegidas por el público, ya que encuentran en estas categorías el espectáculo y sobrepasos que en otras es difícil ver.

Es así como hace su llegada desde Buenos Aires la Categoría ALMA Nueva Generación con sus divisionales TC 1100, Promocional, Clase 2 y Copa Master, e invitan a la local Competición Especial 850, que irá con la clase Procar 1100. Recordando que la primer presentación de clase C será en el mes de junio.

con solo una fecha cumplida llega como líder del torneo Adrián Mario, pero sus escoltas han demostrado estar en condiciones de pelear la punta de no ser por los contratiempos sufridos en la primera. El sub campeón Martín Solari y Marcos Acosta marchan segundos y terceros respectivamente.

La actividad oficial comienza el sábado, y el domingo se esperan las series y finales comenzando con la actividad desde temprano. Se utilizará el circuito intermedio para ALMA y el corto para CE 850.