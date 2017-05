Docente de Santa Elena agredida contó que no recibe ayuda para su tratamiento

Julieta Petrolo era una maestra de Santa Elena, pero el destino le jugó una mala pasada y en la actualidad se encuentra en Paraná, en procura de lograr que la ART le brinde los medios para ser atendida.

Esta docente entrerriana fue atacada a golpes por un alumno y tiene problemas de distención de ligamentos en un hombro, así como cuatro vértebras cervicales comprometidas y problemas de visión de su ojo izquierdo, de la cual perdió el 90 por ciento.

La lamentable historia la hizo pública por la red social de Facebook, en la cual dice que el 25 de abril del corriente año, intentó defender a un chico de 10 años que estaba siendo ahorcado por otro, mayor, contra el suelo de una de las aulas, oportunidad que el menor de unos 13 años reaccionó y la atacó, recibiendo brutales golpes.

Petrolo posteó una dura carta en esa red social, donde señala sus penurias tras ese difícil momento y señala que esto la llevó a “perder la vocación”.

Su caso tomó connotación en desde un medio de difusión nacional fue requerida su palabra, contando que, además, tuvo que vender ropa usada para pagar parte del tratamiento porque el seguro no le cubre.

“La ART no se está haciendo cargo de nada. Yo soy suplente hasta el 26 de junio. Me mandan las recetas y debajo me ponen ‘no corresponde’. No sé por qué no corresponde, por eso vine a Paraná para que me digan”, señala la mujer, que no se olvida de la generosidad de la gente de Santa Elena.

Julieta no sólo pidió el tratamiento traumatológico, también solicitó atención psiquiátrica por todo lo que vivió. “Ese día, la docente de grado faltó porque tuvo un principio de ACV. Un directivo me pidió que saliera de mi grado (es docente de 4°) y me haga cargo de ese curso”, recuerda. En ese 5° grado, donde sufrió la agresión, cursan chicos de entre 10 y 13 años.

Fuente Clarín