Dictaron la prisión preventiva para sujeto acusado de asaltos a repartidores

La jueza de Garantías, doctora Alejandrina Herrero, dispuso hacer lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva de un sujeto con frondoso prontuario, acusado de haber asaltado a dos repartidores en Concepción del Uruguay.

La doctora Gabriela Seró, en la audiencia desarrollada este viernes, de la cual participó 03442, dio un detalle de los hechos que se le imputan a Iván Exequiel Vega, de 29 años, quien está sindicado de ser uno de los asaltantes que cometieron los robos a mano armada hace aproximadamente 15 días en la zona del Barrio Zapata.

La fiscal consideró que hay elementos suficientes para sostener la probabilidad de su participación en los hechos, por la descripción de los testigos y víctimas, videos que están en poder de la Fiscalía, la moto secuestrada y otros elementos.

La doctora Seró señaló que restan realizar importantes medidas, como ser rueda de personas y la toma de declaraciones, así como las pericias en celulares, por lo que consideró indispensable mantener la prisión preventiva.

Por otra parte, recordó que Vega cuenta con condena por numerosos delitos de robo simple y robo agravado, por los que fue condenado a 7 años, y desde hacía 6 meses se encontraba gozando de libertad condicional, por lo que violó las reglas impuestas.

Seró también recordó que el imputado fue buscado intensamente por la Policía, notificándose a todos sus familiares o allegados, pero que recién se entregó junto a su abogado defensor, doctor José Pedro Peluffo, diez días más tarde, cuando se vio acorralado, pero que logró hacer desaparecer el arma usada.

Por todo esto, y remarcando que de ir a juicio su condena será de cumplimiento efectivo, por sus antecedentes y als características de los hechos, pidió la prisión preventiva por 40 días.

A su turno el doctor Peluffo intentó que se mesurara la medida y su bien no se oponía a la prisión preventiva, pidió que esto sea por 30 días, asegurando que su cliente no estuvo profugado como señalara la doctora Gabriela Seró.

Más allá del pedido de la Defensa, la jueza de Garantías, consideró que había riesgos procesales y resolvió la medida extrema por 40 días, ordenado el alojamiento de Vega en la Unidad Penal N° 4, de manera de dar garantías a los testigos y víctimas, para que declaren y participen de la rueda de personas, sin presiones o temores.

Libertad con reglas de conducta a un violento

En otra audiencia realizada este viernes, se dispuso la libertad de un violento sujeto, que tiene 8 causas en su contra por reiterados hechos.

Se trata de Jonathan Exequiel Coronel de 23 años de edad., a quien se lo acusa de reiterados hechos violentos en perjuicio de su pareja Fabre, con la que tiene tres hijos.

La IPP es llevada adelante por la doctora Ana María Presas, siendo este sujeto, representado por el doctor José Peluffo.

En la sala del Juzgado de Garantías, ante la doctora Alejandrina Herrero, la fiscal solicitó la libertad con diferentes reglas de conducta para Coronel, quien afronta causas por amenazas de muerte, desobediencia judicial y violación de domicilio, en perjuicio de su ex pareja.

Coronel tuvo diferentes episodios violentos y no acató las reglas impuestas oportunamente, lo que generó las denuncias de la víctima.

Dada las condiciones de este individuo, que no cuenta con antecedentes y su problema de adicción a la cocaína, se solicitó la libertad y tratamiento, disponiéndose que no se acercada a la denunciante a menos de 200 metros y que su acercamiento a los hijos sea por intermedio de los abuelos, debiendo concurrir periódicamente a los Tribunales para informar su cumplimiento y fijar domicilio en otra zona de la ciudad, aclarándose que de no cumplir las medidas, sería inmediatamente detenido y trasladado a la UP4, términos que fueron aceptados por el defensor particular.