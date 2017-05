Desde la India, Swami Paramtej llega a Concepción del Uruguay

Visitará Concepción del Uruguay, llegado desde la India, Swami Paramtej, quien estará dando la conferencia “MEDITACIÓN 2.0” en la facultad de ciencias de la salud de UNER (Sartorio 2160). Será el día lunes 15 a las 20:30 hs. en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Acerca de Swami Paramtej

Originario de India, con una sólida formación en temas de administración y educación Swami Paramtej es instructor Senior de la Fundación El Arte de Vivir y de la Asociación Internacional de Valores Humanos (IAHV.org). Tiene además una vasta experiencia en técnicas de respiración y meditación enfocadas a programas de desarrollo específicos como: Liderazgo efectivo, Eliminación del estrés y reducción de la violencia, Aprender a vivir controlando las emociones negativas, Educación sin estrés, entre otros. Desde hace más de 10 años recorre el mundo transmitiendo estos programas y aportando a la sociedad conocimiento y herramientas para una vida más saludable, en paz y feliz. Con un lenguaje claro y simple, inspira a jóvenes, líderes, empresarios y profesionales a desarrollar su máximo potencial en actividades grupales y crecimiento personal.

En su anterior viaje:

Octubre 2010 en Mendoza

Conferencia Abierta en el Parque central (250 personas) Auspiciado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. “Como vivir sin estres”

Conferencia para empresarios en el Hotel NH “Liderazgo Creativo”.

Conferencia para equipo de gobierno en el Microcine de la Municipalidad de la Ciudad “Liderazgo y Politica”

Reunion con la Secretaria de Gobierno de la Ciudad para implementar el cursos en el equipo de Area Social

Taller para jovenes en Escuela de el Barrio La Gloria “Educacion sin violencia”

Conferencia ” Seguridad sin estres” en la Policia de la provincia.

Junio de 2010

Acuerdo Universidad Nacional de La Plata-AOL para 90.000 alumnos, 3500 docentes.

Jornada-Taller en la Universidad Nacional de La Plata, 120 personas.

Visita al Señor Intendente de La Plata, Pablo Bruera. Acuerdo AOL-Municipalidad LP. Cursos a toda la dirigencia municipal.

Conferencia Universidad Nacional del Sur

Conferencia Universidad Empresarial Siglo 21 Córdoba, Argentina.

Visita Municipalidad de Bahía Blanca

Notas en canales de televisión y medios gráficos.

Visitas a comedores y barrios carenciados.

2009

Conferencia en el Colegio Marín, Buenos Aires (500 personas)

Conferencia en la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, para jóvenes empresariales (250 personas)

Conferencia empresarial en el Jockey Club de Tucumán (100 personas)

Acerca de la fundación El Arte de Vivir

La fundación El Arte de Vivir es la organización no gubernamental, conducida por voluntarios, más grande del mundo. Sus proyectos de servicio, programas de eliminación del estrés, yoga y meditación han beneficiado a más de 300 millones de personas de diferentes orígenes, religiones, culturas, tradiciones y estilos de vida.

La fundación también ofrece programas especiales para reducir la violencia en las escuelas, rehabilitación de personas privadas de la libertad, enfermos terminales, adictos y comunidades en zonas de riesgo.

Vivir la vida plenamente y en libertad, es un arte, requiere habilidad, intuición, creatividad, y conocimiento. Estos son los valores que, a través de sus programas, la fundación propone restaurar en nuestra sociedad. Programas que eliminan el estrés, crean un sentido de pertenencia, restauran los valores humanos y alientan a personas de todos los niveles sociales, religiones y tradiciones culturales a unirse en celebración y servicio.

La fundación El Arte de Vivir, es una organización internacional sin fines de lucro, educativa, de servicio y humanitaria que ofrece programas en más de 150 países en todo el mundo. Participa en una gran variedad de comités y actividades relacionadas con la salud, la educación, el desarrollo sustentable y la resolución de conflictos. Más de 20 millones de personas en todo el mundo se han beneficiado con los programas y actividades de servicio de El Arte de Vivir.

Como Organización No Gubernamental (ONG), la fundación El Arte de Vivir trabaja en estado de consulta especial con el Concejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) con representantes acreditados en las Naciones Unidas en New York, Ginebra y Viena.

La fundación trabaja en estado de consulta con la Organización Mundial de la Salud -World Health Organization (WHO) en el programa “Desarrollo de la Política Global de Salud para el Siglo XXI”.

Sobre el Taller “MEDITACIÓN 2.0” Más allá de la conciencia plena

Desde el 2 de Mayo Swami Paramtej está recorriendo latinoamércica: Argentina – Méjico – Venezuela – Guatemala – Costa Rica – Panamá – República Dominicana – Zurinam – Colombia – Brazil – Perú – Chile – Uruguay y Paraguay

Los temas a abordar por el disertante son para el desarrollo personal de los asistentes y su impacto directo en el bienestar psicofísico, mejorando así las relaciones interpersonales que redundan en el bienestar de la comunidad. Con el objeto de mejorar la calidad de vida, disminuir niveles de estrés y violencia en la sociedad y hacer de la felicidad una experiencia cotidiana:

* Técnicas y Herramientas claves para eliminar el estrés, la ansiedad y el insomio a través de la respiración, la meditación y el yoga

* Cómo mejorar la calidad del descanso y tener más energía

* Violencia y manejo de emociones

* Elevar el sistema inmunológico a través de la respiración

* Meditación guiada en vivo

* Cómo pueden ayudarte estas herramientas en el estudio

Asimismo, la conferencia incluye la dinámica de preguntas y respuestas sobre temas de interés para los participantes.