Decidieron la prisión preventiva para dos sujetos acusados de asaltos y robo

En sendas audiencia desarrolladas este lunes por la mañana en el juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, ante la jueza de turno, doctora Alejandrina Herrero, se dispuso la prisión preventiva para dos sujetos acusados de hechos delictivos ocurridos en los últimos días.

Asaltos y robos

Uno de los casos tiene como protagonista a Juan José Páez, de 25 años de edad, quien fuera detenido acusado de ser autor de cuatro hechos delictivos, como ser dos robos simples y dos asaltos a mano armada.

Este sujeto, nacido en Formosa, se encuentra radicado en Concepción del Uruguay desde hace poco más de 6 años, y según lo señalado, es desocupado. El imputado es representado por la Defensa Oficial, a cargo de la doctora Romina Pino, en tanto que la fiscal que lleva adelante la investigación, es la doctora Gariela Seró, quien hizo uso de la palabra en primer término, narrando los hechos.

La fiscal señaló que Páez está acusado de haber robado en horas de la tarde del día 18 de abril, en el comercio La Fragancia de Posadas 880, donde amenazó al propietario simulando tener un arma en la cintura, llevándose así unos 5000 pesos. Por otra parte, el 3 de mayo alrededor de las 8:35 asaltó la panadería Delicias de calles Suipacha y 17 del Oeste, donde intimó a la propietaria simulando tener un arma en el bolsillo, llevándose así unos 500 pesos, para luego escapar en moto. Como tercer hecho, se lo acusa de que ese mismo día, pasado el mediodía, asaltó el kiosco Blue de calle Juan Perón 174, amenazando con un arma de fuego al comerciante que le entregó unos 3000 pesos y tras hacerlo tirar al piso, escapó. Como último hecho, se le imputa el asalto cometido el 4 de mayo alrededor de las 8:20, a la Panadería “Puerto Viejo”, de calle Calderón 651, donde esgrimiendo un arma de fuego amenazó a la dueña y se apoderó de 800 pesos, para luego darse a la fuga en moto.

Por estos hechos, se lograron recopilar datos muy importantes para determinar la responsabilidad de Páez, como ser las descripciones de las víctimas, ropas usadas en esas oportunidades por el ladrón, dos motos y filmaciones de cámaras de seguridad de vecinos y comercios cercanos, donde se lo ve pasar a esas horas y se observa un mismo modus operandi en todos los casos.

La doctora Seró, consideró que existen riesgos procesales, como el entorpecimiento y la posibilidad de fuga, considerando necesaria la prisión preventiva, para permitir que tanto testigos como víctimas puedan declarar con libertad y además asegurar su presencia para las diferentes ruedas de personas que se levarán acabo en los próximos días, por lo que pidió la prisión preventiva por el plazo de 60 días, considerando la gravedad de los hechos endilgados y la pena en expectativa que sería de cumplimiento efectivo.

A su turno, la doctora Pino se opuso a la medida solicitando la libertad de Páez, aludiendo que no se cuenta con antecedentes penales, aludiendo además que consideraba excesivo el plazo solicitado. La Defensa consideró que no existe el peligro de entorpecimiento, al tiempo que dijo que no existe riesgos de fuga, ya que el imputado tiene su familia en esta ciudad y domicilio fijo.

La defensora solicitó se conceda la libertad con medidas, como la de concurrir periódicamente a la Fiscalía o el Juzgado y la prohibición de acercamiento a las víctimas.

Escuchadas las partes, la doctora Herrero consideró que el pedido de la Fiscalía era lógico y que existían los riesgos procesales aludidos en su alegato, por lo que dispuso la prisión preventiva y su traslado a lugar de alojamiento en la Unidad Penal N° 4.

Segunda audiencia

El segunda caso fue el que tiene como imputado a Juan Facundo Delaloye de 26 años, acusado de robo a la ferretería “Emporio Ferretero”, de calle 9 de Julio 1555, ocurrido en la madrugada del 5 de mayo, causa que lleva adelante la doctora Ana María Presas.

Esa madrugada, este joven habría ingresado al local tras romper una vidriera, apoderándose de unos 3000 pesos, siendo detenido alrededor de las 18 horas de ese día, pero en la zona de , luego de ser buscado en su domicilio.

Según señaló la fiscal, el joven presentaba lesiones compatibles con la rotura del vidrio, que tenían un tiempo de curación de 12 horas, coincidentes con el horario del hecho investigado.

La fiscal señaló que Delaloye está bajo prisión condicional, por hechos delictivos, luego de haber estado detenido en la Unidad Granja de Gualeguaychú, pero que lamentablemente es un muchacho enfermo por la adicción a las drogas y que necesita recuperarse, pero este tratamiento se hace imposible mientras dure su detención, por la falta de condiciones para ese tratamiento específico.

La doctora Presas solicitó la prisión preventiva por 15 días, de manera de realizar diferentes diligencias y una rueda de personas, con un vecino que lo habría visto cometer el ilícito.

A su turno, el doctor José Pedro Peluffo, defensor particular, solicitó la libertad de Delaloye, quedando este bajo cuidado de su madre, pero esto fue denegado, ya que por su comportamiento se hace difícil controlarlo.

La jueza señaló que analizando la situación y conociéndolo por casos anteriores, este joven es una persona capaz de trabajar, pero que su adicción le juega en su contra, por lo que dispuso la prisión preventiva por el plazo solicitado, con alojamiento en la Alcaidía de la Comisaría Primera.