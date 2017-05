De un sueño lejano y bello

Atahualpa Yupanqui, seudónimo de Héctor Roberto Chavero (Juan A. de la Peña, Pcia. de Buenos Aires 31 de enero de 1908 – Nimes, 23 de mayo de 1992). 25 años han pasado de aquella partida en tierras lejanas.

Hijo de padre aborigen, telegrafista del correo y domador y madre vasca, con una niñez muy austera en Agustín Roca fue el padre Rosaèsnz, el cura del pueblo quien le enseño a tocar el violín y más tarde en Junín el concertista Juan B. Almiron le enseñaría guitarra y el aprendizaje se realizaría en base a la música clásica, en 1917 viaja a Tucumán de vacaciones con su familia conoce los ritmos norteños del folclore que influirían en el al pinto de que en 1927 compone Camino del Indio, al fallecer su padre se hace cargo de la familia, y trabaja como maestro, tipógrafo, cronista y músico, en 1931 de casa con su prima Maira Alicia Martínez, quien tenía un hijo y que le daría 3 a él, la primera nacería en Entre Ríos a donde llegó en 1931 afincándose en Rosario del Tala, tuvo activa participación en la revolución de los Hermanos Kennedy en 1932 en La Paz( levantamiento en contra del régimen que había derrocado a Irigoyen, y en el que estuvieran involucrados también Arturo Jauretche y el Cnel. Pomar ), luego se exilió en Montevideo y al regresar pinto su paso rumbo a Rosario en su clásico Sin caballo y en Montiel, realizo varios viajes al norte argentino y en 1942 conoce al pianista Nenette Pepín con quine pasaría sus siguientes 48 años y le daría el hijo más conocido, Roberto Chavero, or su militancia comunista no la paso bien durante el gobierno de Perón y así lo reflejan sus palabras:

“En tiempos de Perón estuve varios años sin poder trabajar en la Argentina… Me acusaban de todo, hasta del crimen de la semana que viene. Desde esa olvidable época tengo el índice de la mano derecha quebrado. Una vez más pusieron sobre mi mano una máquina de escribir y luego se sentaban arriba, otros saltaban. Buscaban deshacerme la mano pero no se percataron de un detalle: me dañaron la mano derecha y yo, para tocar la guitarra, soy zurdo. Todavía hoy, a varios años de ese hecho, hay tonos como el sí menor que me cuesta hacerlos. Los puedo ejecutar porque uso el oficio, la maña; pero realmente me cuestan.

Atahualpa Yupanqui”

Chavero se fue a Francia en 1949, ya utilizaba el seudónimo Atahualpa Yupanqui. La cantante Edith Piaf lo invitó a actuar en París el 7 de julio de 1950. Inmediatamente firmó contrato con Chant du Monde, la compañía de grabación que publicó su primer LP en Europa, Minero soy, que obtuvo el primer premio de mejor disco de la academia Charles Cros, que incluía 350 participantes de todos los continentes en el Concurso Internacional de Folclor. Posteriormente, viajó extensamente por Europa.

En 1952, Yupanqui regresó a Buenos Aires, donde rompió su relación con el Partido Comunista, lo que hizo más fácil para él concertar actuaciones en radio. Mientras que con su esposa Nenette (Paule Pepín Fitzpatrick) construía su casa de Cerro Colorado (Córdoba), Yupanqui recorría el país. Musicalizó las películas Horizontes de piedra (1956), basada en su libro Cerro Bayo y Zafra (1959), actuando también en las mismas.

Nenette fue autora de 65 canciones, pero por el machismo de la época, Atahualpa publicó esas canciones como escritas por el inexistente poeta Pablo del Cerro.

El reconocimiento del trabajo etnográfico de Yupanqui se generalizó durante los años sesenta, y artistas como Mercedes Sosa, Alberto Cortez y Jorge Cafrune grabaron sus composiciones y lo hicieron popular entre los músicos más jóvenes, que se refieren a él como Don Ata.

Realizo giras por América y Europa alternado sus estancias en Cerro Colorado, Buenos Aires y Paris, en 1992 realizo su último viaje a Francia para actuar en Nimes donde falleció el 23 de mayo.

Nos legó sus creaciones musicales, literarias y cinematográficas, peor también un pensamiento libre y democrático que no podemos soslayar

Escuchar su música, leer sus libros o ver sus películas es una cuestión de gusto, recordarlo es un deber de todo argentino.

