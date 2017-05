Continúa abierta la inscripción para participar de los “Juegos Deportivos Evita 2017”

La Dirección de Deportes Municipal informa que continúa abierta la inscripción hasta el día 1 de Junio del corriente, para participar de los “Juegos Deportivos Evita 2017”.-

Podrán participar deportistas que pertenezcan a establecimientos educativos de gestión pública y privada de todo el país, clubes, ONGs., representaciones comunales, municipales, escuelas deportivas, gremios, etc; y la modalidad es libre para deportistas federados y no federados.-

Las competencias de las etapas locales y departamentales serán a partir del 7 de Junio en las diferentes disciplinas deportivas y las finales provinciales se disputarán del 23 de Agosto al 29 de Septiembre; siendo clasificatorias para la instancia nacional a realizarse en la ciudad de Mar del Plata del 9 al 14 de Octubre de 2017.-

Por informes e inscripciónes contactarse vía email a:juegosevitacdelu@hotmail.com o dirigirse a la oficina de la Dirección de Deportes (Correo Argentino 1° Piso Galarza y 25 de Mayo) de Lunes a Viernes de 8,30 a 12,30 hs y de 18 a 19 hs; o, teléfono: 424210 // 15409592 // 15454532 // 15417928.-

Las disciplinas y categorías son las siguientes:

Ajedrez mixto sub 14 (2003- 2004-2005) y sub 16 (2001-2002)

Atletismo masculino y femenino sub 14 (2003- 2004-2005) y sub 17 (2000-2001-2002)

Básquet 3 vs 3 masculino y femenino sub 14 (2003- 2004-2005) y sub 16 (2001-2002)

Fútbol 11 masculino sub 14 (2003- 2004-2005) y sub 16 (2001-2002)

Fútbol 7 femenino sub 14 (2003- 2004-2005) y sub 16 (2001-2002)

Hockey masculino y femenino sub 14 (2003- 2004-2005)) y sub 16 (2001-2002)

Natación masculino y femenino sub 14 (2003- 2004-2005)

Optimist masculino y femenino sub 14 (2004- 2005-2006)

Tenis de Mesa masculino y femenino sub 14(2003- 2004-2005)

Beach Voley masculino y masculino sub 14 (2003- 2004-2005)

Vóleibol masculino y femenino sub 15 (2002-2003) y sub 17 (2000 y 2001)

Básquet 5 vs 5 masculino y femenino sub 15 (2002-2003) y sub 17 (2000-2001)

Handball masculino y femenino sub 16 (2001-2002)

Rugby masculino sub 16 (2001-2002)

Badminton sub 14 masculino y femenino (2003-2004-2005)

También podrán inscribirse en el municipio los interesados en participar en las disciplinas de:

Acuatlón masculino y femenino sub 14 y sub 16

Badminton masculino y femenino sub 14

Canotaje masculino y femenino sub 14 y sub 16

Ciclismo masculino y femenino sub 14 y sub 16

Cicismo de Montaña masculino y femenino sub 14

Esgrima masculino y femenino sub 14

Gimnasia Artística femenino sub 14 y Masculino sub 16

Gimnasia Rítmica femenino sub 14 y masculino sub 16

Gimnasia Rítmica femenino sub 14

Judo masculino y femenino sub 14

Lucha Greco Romana masculino sub 14

Lucha Libre masculino y femenino sub 14

Nado Sincronizado femenino sub 14

Patín Artístico femenino sub 14

Taekwon-do masculino y femenino sub 14 (WTF – ITF)

Tiro masculino y femenino sub 14 y sub 16

Levantamiento Olímpico masculino y femenino sub 15

Boxeo masculino y femenino sub 16

Karate masculino y femenino sub 16

Pelota a Paleta masculino sub 16