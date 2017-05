Comienza la Liga Reguinal de vóley

La jornada dará comienzo a las 10:00 hs en las sedes del Club del Barrio Los Tanques y en el Miguel A Gregori. Habrá seis encuentros en la programación de cada cancha y la entrada será libre y gratuita.

Este domingo en los estadios de Almafuerte y Rivadavia de nuestra ciudad se llevará a cabo la primera fecha del calendario de la Liga Regional del Rio Uruguay en rama masculina. De esta temporada 2017 partiparán 10 equipos de distintos puntos de la Costa del Río Uruguay, quienes animarán el campeonato a lo largo de 6 fechas de fase regular mas una jornada de play-off a disputarse en Noviembre en donde se proclamará al campeón.

Para esta primera fecha serán ocho los equipos que intervendrán, conocidas las ausencias con aviso del C.E.F Nº 3 de Concordia y la Esc. Mun de Voley de Ubajay, quienes se sumarán en la 2º fecha a disputarse en junio.

10:00 hs -> CLUB ALMAFUERTE vs CLUB ARMONÍA

11:00 hs -> ASOCIACION CONCORDIENSE vs CENTRO PELOTARIS

12:00 hs -> CLUB ALMAFUERTE vs ASOCIACION CONCORDIENSE

14:00 hs -> CENTRO PELOTARIS vs CLUB ARMONÍA

15:00 hs -> ASOCIACION CONCORDIENSE vs CLUB ARMONÍA

16:00 hs -> CLUB ALMAFUERTE vs CENTRO PELOTARIS

En tanto que por la Zona 2 a disputarse en el Miguel Gregori, se llevará a cabo la siguiente programación:

10:00 hs -> CLUB RIVADAVIA vs C.E.F Nº 3 (C del U)

11:00 hs -> ESC MUN SAN SALVADOR vs CLUB S D y C SIRIO LIBANES -Gchu-

12:00 hs -> C.E.F Nº 3 (C del U) vs CLUB S D y C SIRIO LIBANES -Gchu-

14:00 hs -> CLUB RIVADAVIA vs ESC MUN SAN SALVADOR

15:00 hs -> C.E.F Nº 3 (C del U) vs ESC MUN SAN SALVADOR

16:00 hs -> CLUB RIVADAVIA vs CLUB S D y C SIRIO LIBANES -Gchu-