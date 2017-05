Caso Micael Favre: La Defensa de los jugadores exigirá la intervención de médicos de la Corte Suprema

El pasado miércoles se dio a conocer por parte club Recreativo San Jorge, un informe del Dpto. Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, firmado por los doctores Walter Daniel Aguirre y Luis Moyano, haciendo referencia a los motivos de la muerte del jugador de fútbol Micael Nicolás Favre (24), ocurrida en mayo de 2016.

Como se recordará, el joven deportista falleció durante un partido que disputaba su equipo San Jorge de Villa Elisa y Defensores de Colón, por la Liga colonense, donde se produjo un incidente y se acusó a dos jugadores por haber golpeado a Favre, siendo estos Alejandro Daniel Quintana y Federico Damián Larrosa.

A un año del trágico suceso, el club Recreativo San Jorge comunicó que con fecha del martes 18 de abril de 2017 se recibió el informe mencionado, referido a la causa de muerte de Micael Nicolás Favre, citado textualmente dice:

“La muerte se produjo por incrustación del tronco cerebral en el agujero vertebral (herniación del tronco cerebral) provocando la compresión de los centros nerviosos vitales para la vida ubicados en el bulbo raquídeo. Este deslizamiento de estructuras fue provocado por incremento de los valores de presión intra-craneal por acción traumática”.

Inmediata reacción de la Defensa

Dada las características del informe, que se contrapone totalmente al informe de la autopsia desarrollada oportunamente por el doctor Luís Molteni, el doctor Sebastián Arrechea, abogado penalista de Concepción del Uruguay, no demoraron en presentar la impugnación y exigir que se realice un tercer informe por parte de médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lo informado tras la autopsia

Cabe recordar que días después del fatal desenlace, se practicó la autopsia ordenada por la Justicia, a solicitud del fiscal interviniente, doctor Sebastián Arrechera, cuyos resultados indicaban que el cuerpo de Favre no presenta lesiones macroscópicas visibles (a simple vista), por lo que previo a otras prácticas se le realizaron radiografías de cabeza cuello y tórax, que no reflejaron manchas o fracturas.

Del proceso autópsico practicado se desprendería que no hay elementos o lesiones que provoquen una muerte por trauma, pero si habla de falla de algún órgano, que podría ser el corazón, dado que se observa como síntoma la congestión y sangre en pulmón.

Por esta razón fue importante recibir los estudios anatomopatógicos y toxicológicos, para confirmar o descartar posibles mecanismos que llevaran al deceso, para lo cual fueron tomadas muestras de sangre y cuñas de órganos, enviados a la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos.

En ese momento, el doctor Sebastián Arrechea, codefensor de los jóvenes que se vieron involucrados en la jugada del choque con Favre y el incidente posterior, señaló a 03442 que su situación cambiaría rotundamente ya que no hay elementos que los comprometan en este lamentable desenlace.

Nueva etapa y fuertes cuestionamientos

El informe de los doctores Aguirre y Moyano, son sin dudas un duro golpe a los intereses de la Defensa de Quintana y Larrosa, que más allá de tener que esperar los pasos que seguirá la Fiscalía una vez analizado la totalidad de las conclusiones forenses, no perdieron un segundo en iniciar sus reclamos pertinentes.

En dialogo exclusivo con 03442, el doctor Arrechea fue contundente explicando que “Los forenses dicen que producto de los dos golpes, se produce una inflamación del cerebro que provoca el enclavamiento cervical, provocando un paro cardio-respiratorio, esto dicen en términos comunes. Esto lo realizan viendo el video de los hechos, las fotos de la autopsia, los resultados informados por el doctor Luís Molteni y los estudios complementarios como ser fundamentalmente en los estudios anatomopatógicos. Sostienen que no se trató de una muerte súbita y sostienen que fue por un problema neurológico a partir del trauma. El doctor Molteni, por su parte dijo oportunamente que para que eso sucediera debió haber convulsionado y esto no consta en la historia clínica de Favre. Molteni dijo que Favre falleció por asfixia, por una falla cardíaca aguda, descubriendo que este tenía un agrandamiento en la parte ventricular, que sería lo que generó la arritmia y llevó al paro cardíaco. Se inclinó por eso, porque observa en el cerebro una pequeña contusión, pero que no era la causa directa de la muerte”.

El abogado penalista del estudio Pérez-Arrechea, dijo que al extraerle líquido encéfalo raquídeo, de la zona de la nuca, este salió como sangre, debiendo ser cristalino y esto para el doctor Aguirre implica que hubo una hemorragia interna producto del trauma.

Respecto a esto Arrechea dijo “Si uno va a la autopsia, no se encuentran edemas o hemorragias cerebrales. Hay dos informes contradictorios terribles. Por esto es que le decimos al fiscal de la causa que habiendo dos dictámenes terriblemente contradictorios, no solamente por lo que dijo el doctor Molteni, sino por lo que se ve en las fotos, observado macro y microscópicamente, por lo que queremos que todos los informes sean enviados a la Corte Suprema de la Nación, para ser revisado por profesionales. Esto lo exigiremos, porque el mismo doctor Moyano, dijo al Tribunal en el juicio a la doctora Tolosa, que ellos eran cuatro o cinco gatos locos en el Cuerpo Médico Forense y no tienen especialistas en todo tipo. Si es así yo quiero que se pida la intervención de los forenses de la Corte y si se me niega esto, presentaré el video del doctor Moyano, donde reconoce las limitaciones. Queremos que se analice todo de las dos posturas del doctor Molteni y de los doctores Aguirre y Moyano, respectivamente. Si la Corte Suprema me confirma que los doctores Aguirre y Moyano tienen razón, que los imputen, pero no antes. Esto así sería una locura y por eso impugnamos el segundo informe”, finalizó el letrado.