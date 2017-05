Campaña nacional, Sumale Miel a tu Vida

El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de la Secretaría de Agregado de Valor y la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas ha establecido la semana del 14 al 20 de Mayo 2017, para la campaña nacional de promoción del consumo de miel en Argentina, bajo el lema: SUMALE MIEL A TU VIDA.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Equipo Regional Apicultura, se suman a esta jornada de interés nacional, a través de distintas actividades que comprenden: difusión, conferencias, trabajos alusivos en las escuelas y jardines, incluidas acciones con otras instituciones relacionadas.

El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de su sitio web http://www.agroindustria.gob.ar/sumalemielatuvida/ brinda mucha más información para aquellos que quieran conocer más sobre apicultura, la miel y sus beneficios.

Con esta campaña, no solo se promociona un alimento genuino, sino que se contribuye con el desarrollo de la apicultura, local, regional y nacional. Actividad que, no es extractiva, no contamina, genera mano de obra diversa, facilita la subsistencia (Biodiversidad) de innumerables especies vegetales, animales y la del hombre, y genera divisas para el país, la provincia y la zona.