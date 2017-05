CAFESG realizó el taller “Noviazgo sin Violencia”

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) en conjunto con la Subsecretaría de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en el marco del programa “Sensibilizándonos” y bajo el formato Formador de Formadores el taller “Noviazgo sin violencia” destinado a docentes, tutores, asesores pedagógicos, promotores sociales, para que sean ellos quienes en territorio desarrollen los talleres.

La modalidad consiste en el dictado de talleres destinados a alumnos con el objetivo de generar un espacio donde los jóvenes puedan reflexionar y dialogar desarrollando conceptos básicos que nos permitan comprender qué es la violencia de género; sobre los roles de género, sobre las relaciones de noviazgo, qué es la violencia en el noviazgo, cómo identificarla, distinguir las relaciones sin violencia de las violentas, cómo actuar cuando detectamos situaciones de violencia.

La subsecretaria provincial de la Mujer, Miriam Bianquieri, presente durante la jornada contó que “estos cursos tienen dos etapas, la primera la dimos hace veinte días, donde estuvimos trabajando con lo que es específicamente la introducción a la perspectiva de género y en la pautas principales de la Ley 26485 que es la que contempla la erradicación y la prevención de la violencia contra la mujer”.

“A partir de allí queremos abordar la instancia del noviazgo sin violencia ya que la idea es que las personas que se capacitan en estos talleres puedan ser replicadores del taller con chicos de escuelas secundarias, clubes, barrios y todo ámbito donde intervengan adolescentes y jóvenes a fin de ir orientándolos sobre cómo entablar relaciones sin violencia, y explicarles de qué se trata la violencia hacia la mujer” amplió la funcionaria provincial.

Además, Bianquieri señaló que “en nuestra sociedad hay roles y estereotipos asignados, el más fuerte y arraigado es el del patriarcado donde el hombre es el que manda, el que provee, el que gobierna y tantas otras cosas, entonces la idea es ver cómo poder establecer relaciones más armoniosas rompiendo algunos de esos mandatos culturales que nos vienen heredados”.

La subsecretaria de la Mujer fue contundente al afirmar que “la realidad es que la violencia existe tanto en las parejas como en el noviazgo, lamentablemente esto es una construcción social y familiar que se hereda desde siglos, entonces los chicos replican su aprendizaje y su vivencia desde el entorno que les toca; y lo cierto es que al estar criados en esas conductas, y cuando empiezan sus primeras relaciones, muchas veces no saben o no detectan que hay diferentes maneras de ejercer violencia, que no necesariamente es agresión física, sino que pretender tener el control de su celular, de sus amistades, de la ropa que usa, de sus publicaciones en las redes sociales, de las actividades que realiza, y ahí es donde muchas veces las chicas empiezan a dejar de lado cosas que comúnmente hacen o harían con tal de que la relación se lleve adelante bien y empiezan a conceder espacios y comienza un sometimiento que restringe claramente las libertades individuales”.

Por último Miriam Bianquieri reafirmó que “estas conductas están tan naturalizadas socialmente que muchas veces se desarrollan sin resistencia, entonces lo que buscamos es que las relaciones sean igualitarias, equitativas, en definitiva más saludables, lo consideramos no solo como una tarea de prevención sino de promoción de derechos a fin de ir cambiando la forma de relacionarse de los jóvenes”.

Por su parte, el presidente de CAFESG, Alejandro Casañas manifestó sobre los talleres que “este es un trabajo entre distintos organismos del gobierno provincial, siguiendo las directivas de trabajo conjunto que nos ha pedido el gobernador Gustavo Bordet, en este caso con la realización de este taller que tiene dos palabras claves a mi entender, jóvenes y prevención, con eso creo que se define claramente cómo se encara esta problemática desde la raíz para evitarlo, para que no estemos lamentando víctimas de la violencia, sino que estemos formando gente que va a formar a jóvenes que también se convertirán en replicadores en sus propios entornos sociales”.

El objetivo general del programa provincial es promover la concientización, la sensibilización y la formación de Técnicas/os y Profesionales pertenecientes a Organismos Públicos provinciales y municipales y ONG´s que intervengan o están vinculadas a la temática Mujer, desde la perspectiva de género y la de los Derechos Humanos de las Mujeres, comprometiéndose con la erradicación o desnaturalización de la violencia de género, para dejar capacidad instalada en el territorio.

El propósito de este proyecto es fortalecer y optimizar la atención y la intervención en la temática mujer de un modo integral, tiendo presente en cada análisis, diagnóstico y mirada de la realidad la perspectiva de género, incorporando una visión de los derechos de la mujer desde los derechos humanos, para procurar una atención humanizada en dos áreas fundamentales la salud sexual y reproductiva y la violencia de género, concientizando sobre la gravedad de la re-victimización de las mujeres que son atendidas por estas instituciones.