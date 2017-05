CAFESG presentará una charla sobre “USO MEDICINAL DEL CANABIS”

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y la Asociación de Discapacitados Unidos de Concordia (ADUC), presentará el día sábado 27 del corriente a las 18 horas en el 4to piso del Centro Cívico, ubicado en calle Pellegrini y Mitre de la ciudad de Concordia, una charla, abierta y gratuita, sobre “USO MEDICINAL DEL CANABIS” a cargo del Dr. Carlos Laje, promotor, fundador y director de la “Clínica del Cannabis” de la ciudad de Córdoba, quien expondrá los beneficios del aceite, dependiendo de la/s patología/s que padezca la persona.

Mientras avanza la implementación y aceptación de la marihuana como sustancia terapéutica en nuestro país, para tratar enfermedades como Parkinson, Epilepsias Refractarias y casos de cáncer, Carlos Laje, un oftalmólogo, creó en Córdoba la primera ‘Clínica del Cannabis‘.

Laje manifestó, “soy padre, soy médico y escucho cientos de historias de gente angustiada. La clínica es un espacio de contención en la que el paciente va no sólo porque quiere que escuchen cuando está en juego la vida suya o de su hijo, sino que necesita que le puedan acercar una medicina con trazabilidad. Hoy se puede importar cannabis, el famoso aceite de Charlotte, pero todavía no hay una industria nacional del cannabis medicinal, como ya la comenzaron Uruguay y Chile”.

El espacio creado por Laje se trata de la ex Clínica Vélez Sarsfield, ahora Fundación la Mirada: Clínica Cannábica Córdoba, donde un equipo de trabajo compuesto por profesionales realiza un abordaje integral sobre la salud.

“Antes de esto, yo conocía a la marihuana como una droga, no era usuario y no la veía como opción terapéutica a ninguna patología. Pero cuando comencé a informarme, viendo el trabajo que mucha gente hizo antes que nosotros, me formé en el tema. Y yo, que tengo una maestría en Economía de la Salud y un doctorado en Ciencias de la Salud, tuve que empezar a estudiar todo de nuevo. Ahí me empecé a relacionar con especialistas, con grupos de pacientes y me sumé a redes internacionales”, indicó Carlos Laje.

En Argentina sigue vigente la ley 23.737, de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, que pena el cultivo, la tenencia y el uso de la marihuana.

A través de la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT), el Gobierno Nacional ya autorizó a muchas familias a importar fármacos cannábicos para suministrar a chicos con epilepsia. Por su parte, la provincia de Chubut sancionó una ley que incorporó el aceite de cannabis al vademécum de la obra social estatal para que pueda ser entregado en hospitales públicos.

El área de Discapacidad de CAFESG, organizadora y coordinadora del evento, informa que al finalizar la charla, el Dr. Laje contestará todas las inquietudes de los participantes respecto al tema.