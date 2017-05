Bordet y el consenso, Lauritto y la lealtad

El gobernador entrerriano abordó la cuestión política interna del PJ durante su visita de este martes a Concepción del Uruguay. “Como presidente del Concejo Provincial del Partido Justicialista me corresponde la tarea de convocar a un gran frente con partidos políticos que pensamos de manera similar, y a muchos dirigentes que por distintos motivos se alejaron de nuestras filas en los últimos años, es un frente que estamos constituyendo con el Frente Grande, con el Frente Renovador y con otras fuerzas con muy buenas expectativas. Por otro lado, y en el mismo sentido también me corresponde buscar y generar los consensos máximos en toda la provincia, por eso vengo reuniéndome con dirigentes de cada departamento y así constituir una síntesis que se traduzca en una lista de candidatos de cara a las próximas elecciones”, remarcó el gobernador.

En este mismo sentido se encargo de remarcar que esto “no significa que como presidente del PJ voy a poner arbitrariamente el dedo sobre un candidato, sino que esto será fruto precisamente de un consenso logrado entre los dirigentes más importantes de todos los departamentos”, señaló.

Respecto de las posibilidad de plantearse elecciones internas, Bordet destacó que “quien no esté de acuerdo con este consenso, puede presentar una lista alternativa, como presidente del partido no voy a impedir ni a poner ninguna cláusula restrictiva para que se pueda presentar una lista alternativa, esto favorece el sistema democrático. Pero entiendo que estos son tiempos de unidad, de una propuesta fuerte que permita avanzar, proponer algo mejor a lo que está hoy en nuestro país, no vamos a ir a competir con chicanas ni con proclamas, vamos a ir a las elecciones con una propuesta superadora” .

También prometió cambios al afirmar que “Terminadas las elecciones de octubre vamos a proponer una reforma en la ley electoral provincial para que se implemente un sistema de internas que permita dirimir todas las diferencias que quedaron subyaciendo en las diferentes ciudades y que, además, legitime a los candidatos que tengamos para el 2019”.

Lauritto, lealtad y espacios de construcción

El intendente de Concepción del Uruguay también abordó la cuestión política que lo tiene como uno de los protagonistas entre la dirigencia entrerriana de cara al armado que propondrá el PJ para las próximas internas.

“El peronismo entrerriano lo conduce el gobernador Gustavo Bordet”, señaló enfático al inició de su participación.

Respecto de su participación en las diferentes reuniones que se han sucedido en las últimas semanas, señaló que “hemos tratado de ir a todos los lugares donde nos han invitado, donde haya peronistas que quieran dialogar, hemos tratado de no negarnos en ningún momento”.

Para remarcar como ha respondido en cada una de las últimas instancias electorales, Lauritto detalló que “Hemos tratado de construir sin sacar los pies del plato, hemos sido lo más leales posible, yo he ido donde me han dicho. A mi me dijeron vos vas a ser diputado nacional 3 en el 2005, fue diputado nacional 3. En el 2011 me dijeron que iba a ser Diputado Provincial 1, a los diez días me dijeron vas a ser ministro de Desarrollo Social, a los tres días más me dijeron vas a ser ministro de Educación. A todo dije que si. Más no puedo decir que si. En el 2013 me dijeron vas a ser candidato a diputado, también fui candidato a diputado”.

“Pero desde el punto de vista de la construcción, debemos decir que hace siete u ocho años nosotros nos propusimos que los intendentes del interior del departamento tuvieran sus posibilidades, no se le quitó nada a la ciudad de Basavilbaso, aquí está el diputado Valenzuela que representa a la ciudad de Basavilbaso. Uruguay tiene un diputado provincial que es Marcelo Bisogni, además del diputado que tiene Cambiemos, y el interior del departamento ya lleva seis años con un senador. Es decir que toda construcción es posible. En marzo del año pasado se inició otro espacio de construcción aquí, que fue el de los viceintendentes y concejales, nació aquí en Concepción del Uruguay y siguen con reuniones que han convocado a 116 viceintendentes y concejales sin que se obligue a nadie. Es decir que este esquema de ir construyendo espacios ha sido muy importante”.

Carteles

El jefe comunal uruguayense también dedicó algunos minutos para quienes, al parecer, lo han incluido en la cartelería callejera sin su consentimiento, esto referido puntualmente a la precandidatura de Angelini que suma el nombre de Lauritto en sus pasacalles y pintadas. “Yo respeto a los compañeros, pero más allá de los carteles que aparecen con mi nombre, yo lo que escucho es a los vecinos que me dicen que arregle las calles. Yo a esta altura no digo nada, pero la verdad creo que los compañeros no pensaron que en estas cuestiones hay que tener cuidado, no hay que apresurarse, y la verdad es que tengo más carteles ahora que cuando he sido candidato”, remarcó.