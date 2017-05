Bisogni respondió a la diputada Lena

El diputado provincial, Marcelo Bisogni (FpV- Uruguay) salió al cruce de los dichos de la diputada Gabriela Lena (Cambiemos – Chajarí). “Está claro que empezó el tiempo de descuento para las próximas elecciones de medio término, y algunos dirigentes de la oposición están centrados en lanzar críticas sin sustento y mentirosas sobre el desarrollo de las obras y políticas de gobierno que se vienen ejecutando desde hace más de 17 meses de gestión. Entendemos ese clima pre electoral pero nosotros continuamos con la responsabilidad y el compromiso de llevar adelante una gestión de gobierno que tiene 2000 millones de pesos en obras ejecutándose para llevar soluciones a todos los entrerrianos a lo largo y ancho de la provincia”.

En esa línea, Bisogni sostuvo: “Asistimos a escuchar y leer declaraciones desde algunas tribunas legislativas que no tienen asidero con las obras, proyectos y forma de trabajo que se encara desde el Ministerio de Planeamiento como de la gestión provincial diariamente para atender y brindar soluciones a municipios de todo la provincia, sin distinción partidaria”.

“El gobernador ha sido claro en los objetivos, escuchar la demanda y articular soluciones. También ha marcado un camino a seguir que es corregir lo que se hizo mal en el pasado pero levantar las banderas y principios del peronismo, donde la justicia social debe venir promovida desde el Estado porque claramente el mercado es incapaz de brindarla” aseguró.

En tanto, consideró: “No creo fructífero entrar en discusiones bizantinas sobre las gestiones de gobierno pasadas, pero de lo que no hay dudas es sobre el frente de obras y el plan de desarrollo que el Gobierno provincial viene llevando adelante. En eso no hay especulación ni dichos, sino hechos concretos”.

El legislador de Concepción del Uruguay y ex intendente, remarcó: Esta gestión, siempre ha tenido vocación de diálogo y trabajo en conjunto, sin mezquindades política, escuchando la necesidad y demanda de Intendentes y legisladores de todos los partidos para poder generar soluciones conjuntas que lleven a la gente las obras que se necesitan. Ejemplo de ello son las más de 100 obras que desde por ejemplo, el Ministerio de Planeamiento se están realizando, o las 33 obras que se encuentran en proceso de adjudicación, junto a las 13 obras que se finalizaron en los pasados meses”.

Por otra parte, indicó que: “Desde las diferentes reparticiones se vienen ejecutando diversas políticas públicas, y en cuanto a las inversiones en infraestructura básica estas han sido una prioridad para el gobierno provincial, determinado prioridades y destinando recursos para realizar inversiones estructurales en todos los departamentos de la provincia”.

Bisogni dijo: “Invitamos a la diputada Lena y a cualquier otro legislador a realizar las consultas que quiera y conocer la realidad de la gestión, que es muy diferente a la que ella plantea en sus discursos de bancada. O También puede consultar con el Intendente de Chajarí, quién conoce está al tanto de las obras que el Gobierno Provincial realiza en la ciudad de donde es oriunda la diputada Lena. Por ejemplo, parece que se olvida de tales la escuela en el Barrio Sacachispas con una inversión de casi 20 millones de pesos y que se encuentra en su etapa final. O la reciente finalizada obra de la Escuela José de San Martín la cual, en trabajo conjunto con los diferentes actores se destrabó la situación y se finalizó la obra”.

“Es evidente que desde la oposición intentan instalar cierto discurso que no es la realidad de una gestión de gobierno que, sigue invirtiendo en obras para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos con proyectos de agua y saneamiento, salud, educación, vivienda -política que desde el Gobierno nacional intentan esmerilar y desde los diferentes institutos de vivienda provinciales se viene denunciando públicamente” aseguró.

Por otra parte, el legislador detalló: “Es dado mencionar que, de las más de 100 obras que desde el Ministerio de Planeamiento se ejecutan, el 95 por ciento de las mismas se hace con fondos provinciales, y, aquellas donde interviene el gobierno nacional Entre Ríos aporta el 33 por ciento de los montos de dichas obras. Ejemplo de ello tenemos la Defensa Sur de Concordia donde de los 112 millones que están presupuestados, 33.6 millones provienen del tesoro provincial”.

“Por otro lado, los créditos a los cuales se ha accedido a través del Fondo Fiduciario Federal, que se encuentran en el orden de los 320 millones son recursos que la provincia paga, lejos de la versión inexacta que brinda la Sra. Diputada en sus alocusiones mediáticas”.

Sobre esto Bisogni consideró necesario decir que “los procesos de toma de crédito han sido previamente autorizados por el gobierno nacional, quien, si viene tomando deuda pública a ritmo vertiginoso, aumentando el déficit fiscal, llegando a afectar ya el 30 por ciento del país, creciendo casi de manera mensual estos valores”.

“En cuanto a las obras incluidas en el presupuesto, cabe destacar que son parte del Plan de desarrollo de infraestructura de la Provincia, y en ciertos casos los montos consignados, anualmente, representan etapas de proyectos plurianuales, por lo cual es lógico que las partidas previstas puedan ser menores en un año a lo que se presupuesta para toda una. Obra que lleva más de 12 meses para su ejecución” indicó el diputado.

“Claramente este tipo de especificaciones dan cuenta de la falta de conocimiento de lo que es la dinámica de la obra pública y la gestión diaria de proyectos de inversión, como de los devenires administrativos naturales de la administración” arremetió y agregó: “Esto también queda en evidencia en cuanto a las declaraciones sobre el Ente Regulador de Termas, el cual fue instaurado por ley provincial (9678) y cuenta con tres miembros no cinco como, por error o intención, expresa la Diputada Lena”.

Por último, el legislador dijo: “invitamos a la diputada a bajar el tono de confrontación y critica sin sustento y realizar las consultas pertinentes, dado que ella misma admite no haberlas realizado. La instamos a realizar las observaciones necesarias per sostenidas en datos e información y no en slogans y frases hechas que no reflejan la realidad de nuestra provincia”.

Y finalizó: “Seguimos sosteniendo la vacación de diálogo, como lo hacemos con todos los sectores, productos de ello podemos destacar el positivo acuerdo alcanzado con el gremio docente. Trabajamos en conjunto marcando lo que nos diferencia pero anteponiendo intereses provinciales y de los entrerrianos a los apetitos personales y veleidades políticas de algunos dirigentes”.